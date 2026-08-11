Mladi Austrijanac duševio na pripremama, ali ne smije igrati: Evo zašto

Ifeanyi Ndukwe je jedno od najvećih iznenađenja Liverpoolovih priprema. Osamnaestogodišnji Austrijanac iskoristio je ozljede Joea Gomeza i Giovannija Leonija i pokazao se kao sigurna opcija, ali ga novi trener Redsa Andoni Iraola neće moći koristiti u službenim utakmicama.

Naime, kako piše BBC, pravila uvedena nakon Brexita znače da Ndukwe 2026. godine ne smije igrati za Liverpool u službenim utakmicama jer nije ostvario potreban broj bodova za dobivanje radne dozvole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pa će talentirani branić koji je oduševio na pripremama smjeti igrati samo u prijateljskim utakmicama.

Naime, nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, klubovi sada moraju prolaziti kroz složeniji sustav radnih dozvola kako bi osigurali da igrači, posebno oni koji se još nisu etablirali na najvišoj razini, mogu prijeći u Englesku. Ndukwe zasad nema dovoljno bodova, pa će službeni debi morati sačekati.

A dok to čeka, talentirani Austrijanac mogao bi na posudbu, kako je potvrdio njegov agent Georg Lederer:

"Sada ćemo pronaći klub u kojem će Ifeanyi moći stjecati iskustvo igranja na vrlo visokoj razini. Nekoliko velikih europskih klubova već je iskazalo konkretan interes", rekao je Lederer za Sky Sports.

Ndukwe mora tijekom posudbe skupiti 15 bodova u nekoliko kategorija kako bi automatski ispunio uvjete za dobivanje vize ili, jednostavnije rečeno, mora pronaći ligu koja je kvalitetna i u kojoj će sigurno igrati.