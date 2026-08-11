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TALENTIRANI BRANIĆ /

S Rujevice otišao zbog proslave gola Hajduka, a sada seli u talijanskog velikana

S Rujevice otišao zbog proslave gola Hajduka, a sada seli u talijanskog velikana
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Šesnaestogodišnji branič s Torinom je potpisao ugovor koji vrijedi do 30. lipnja 2029. godine

11.8.2026.
10:29
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Veliki talent Hajdučke nogometne škole Toni Vuković napustit će Hajduk i karijeru nastaviti u talijanskom velikanu Torinu.

Šesnaestogodišnji branič s Torinom je potpisao ugovor koji vrijedi do 30. lipnja 2029. godine, a u talijanskom klubu priključit će se omladinskom pogonu i ondje nastaviti svoj nogometni razvoj.

Vuković je, podsjećamo, prvi put u javnost došao ne zbog nogometnog talenta, već zbog mini skandala. Naime, tada jedanaestogodišnji član Rijeke zdušno je proslavio pogodak Jana Mlakara u Jadranskom derbiju na Rujevici, nakon čega ga je dio navijača Rijeke napao na društvenim mrežama. Uslijedio je odlazak iz Rijeke u Hajduk, a sada će Vuković put bivšeg kapetana Hajduka Nikole Vlašića.

Nk RijekaHajdukTorino
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