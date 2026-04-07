Teglica se pojavila u svemiru, svi poludjeli! Sad se oglasila i NASA, sve postalo viralno

Što radi teglica Nutelle u svemiru? Ovo je pitanje zažarilo društvene mreže nakon što je objavljena snimka iz kabine astronauta na kojoj se vidi teglica svjetski popularnog namaza od čokolade kako "lebdi" zrakom točno ispred kamere koja prati astronaute.

Sve je počelo gorjeti od komentara da je ovo najveća besplatna reklama ikad viđena, a sve je dovelo do takvog usijanja da se oglasila i sama NASA.

Podsjetimo, cijeli svijet s oduševljenjem prati avanturu astronauta u svemir, svemirska letjelica Orion do sad je uspješno obišla Mjesec, snimila ga s tamne strane koja se ne vidi sa Zemlje te je oborila rekord za najveću udaljenost od Zemlje.

Misija Artemis II tako je ispisala povijest jer je oborila rekord koji je držala Apollo 13 iz 1970. godine. No samo nekoliko minuta prije nego se dogodio taj povijesni i ključni trenutak, pored astronauta je proletjela i sporna teglica. Ukrala je svu pažnju publike sa Zemlje.

Čini se da je teglica proletjela mimo glave astronautkinje Christina Koch, a onda je produžila do drugog kolege također mu se šuljajući iza leđa.

"Nutella je upravo oborila svjetski rekord leteći dalje od Zemlje nego ikad prije", "Šanse da se teglica Nutelle slučajno pojavi u kadru na 402 tisuće kilometara od Zemlje jako su mršave, ali nikad nisu ravne nuli", samo su neki od komentara.

'Ovo nije plasiranje proizvoda'

Ima i onih koji su optužili NASA-u da je inscenirala kratkotrajno pojavljivanje sporne teglice i protumačili to kao "plasman proizvoda", no NASA je ubila tu glasinu, a glasnogovornica agencije Bethany Stevens izjavila je za Futurism da „NASA ne bira obroke ili hranu za posadu u suradnji s partnerskim brendovima“.

"Ovo nije bilo plasiranje proizvoda", rekla je.

Osim onoga što se čini kao velika staklenka Nutelle, astronauti su se gostili makaronima sa sirom, goveđim prsima, gratiniranom brokulom i kajganom, među mnogim drugim jelima na jelovniku. Također su ponijeli i puno ljutog umaka i kavu.

