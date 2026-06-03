Objavljen raspored SHNL-a za novu sezonu: Zadnje kolo bit će spektakl

Hrvatski nogometni savez u srijedu je održao ždrijeb kojim je odlučeno tko protiv koga igra u kojem kolu.

Kuglice su i ovog puta bile nesretne za novog prvoligaša, budući da je Rudeš u prva tri kola izvukao Rijeku, Osijek i Dinamo. Osim teškog rasporeda za momčad sa zapada Zagreba, vrijedi izdvojiti i činjenicu da bi sezona trebala završiti spektaklom, odnosno velikim derbijem između Dinama i Hajduka na Maksimiru, odnosno u Kranjčevićevoj, ako radovi nastave teći po planu.

Potpuni raspored:

1. kolo, 1. kolovoza 2026.*

Rijeka - Rudeš, Dinamo - Slaven Belupo, Varaždin - Hajduk, Istra 1961 - Lokomotiva i Gorica - Osijek

2. kolo, 8. kolovoza 2026.*

Rudeš - Osijek, Lokomotiva - Gorica, Hajduk - Istra 1961, Slaven Belupo - Varaždin i Rijeka - Dinamo

3. kolo, 15. kolovoza 2026.*

Dinamo - Rudeš, Varaždin - Rijeka, Istra 1961 - Slaven Belupo, Gorica - Hajduk i Osijek - Lokomotiva

4. kolo, 22. kolovoza 2026.*

Rudeš - Lokomotiva, Hajduk - Osijek, Slaven Belupo - Gorica, Rijeka - Istra 1961 i Dinamo - Varaždin

5. kolo, 29. kolovoza 2026.*

Varaždin - Rudeš, Istra 1961 - Dinamo, Gorica - Rijeka, Osijek - Slaven Belupo i Lokomotiva - Hajduk

6. kolo, 5. rujna 2026.*

Rudeš - Hajduk, Slaven Belupo - Lokomotiva, Rijeka - Osijek, Dinamo - Gorica i Varaždin - Istra 1961

7. kolo, 12. rujna 2026.*

Istra 1961 - Rudeš, Gorica - Varaždin, Osijek - Dinamo, Lokomotiva - Rijeka i Hajduk - Slaven Belupo

8. kolo, 19. rujna 2026.*

Rudeš - Slaven Belupo, Rijeka - Hajduk, Dinamo - Lokomotiva, Varaždin - Osijek i Istra 1961 - Gorica

9. kolo, 10. listopada 2026.*

Gorica - Rudeš, Osijek - Istra 1961, Lokomotiva - Varaždin, Hajduk - Dinamo i Slaven Belupo - Rijeka

Naravno, ne treba ni napominjati da su datumi podložni promjenama.