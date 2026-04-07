Astronauti izgubili kontakt sa Zemljom na 40 minuta, a onda se čuo glas: 'Gledamo vas'

Astronauti misije Artemis II vraćaju se u utorak na Zemlju nakon povijesnog preleta oko Mjeseca i nakon što su iz svoje letjelice Orion promatrali potpunu pomrčinu Sunca, javlja BBC.

Zapovjednik Reid Wiseman izjavio je da je posada "vidjela prizore kakve nijedan čovjek nikada prije nije vidio", dok je pilot Victor Glover istaknuo da "ne postoje riječi kojima bi se opisalo to što su promatrali".

Letjelica je tijekom preleta oko Mjeseca dosegla najveću udaljenost od Zemlje - 406.771 kilometara.

Tijek događaja:

Trump nahvalio astronaute - Ispisali su povijest

7.24 - Američki predsjednik Donald Trump kratko je razgovarao s četvero astronauta tijekom njihovog povratka na Zemlju.

Pohvalio je njihova postignuća i istaknuo da su ispisali povijest.

Pozvao ih je u Bijelu kuću i kazao da rijetko traži autograme, ali da bi njihove volio dobiti.

Izgubili vezu na 40 minuta

6.46 - U jednom trenutku, astronauti su izgubili vezu s NASA-om dok su se nalazili iza Mjeseca. Riječ je o očekivanom prekidu koji je trajao oko 40 minuta, nakon kojeg je specijalistica misije Christina Koch prekinula tišinu. "Houston, integrity. Provjera veze. Tako je lijepo ponovno čuti Zemlju. Aziji, Africi i Oceaniji - gledamo prema vama. Znamo da sada možete pogledati gore i vidjeti Mjesec. I mi vidimo vas", rekla je Koch.

"Kada smo ovu letjelicu usmjerili prema Mjesecu, rekla sam da ne napuštamo Zemlju, nego je biramo. I to je istina. Istraživat ćemo, graditi, ponovno ćemo dolaziti. Izgradit ćemo znanstvene postaje. Vozit ćemo rovere, baviti se radioastronomijom, osnivati tvrtke, jačati industriju. Nadahnjivat ćemo, ali na kraju ćemo uvijek birati Zemlju. Uvijek ćemo birati jedni druge", dodala je Koch.

