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MEĐU NJIMA DVOJE DJECE /

Najmanje osam poginulih u ukrajinskom napadu na kamp: 'Neprijatelj je shvatio koga cilja'

Najmanje osam poginulih u ukrajinskom napadu na kamp: 'Neprijatelj je shvatio koga cilja'
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Foto: Screenshot/X

I Rusija i Ukrajina niječu da ciljaju civile u ratu započetom ruskom potpunom invazijom u veljači 2022. godine

25.7.2026.
12:59
Hina
Screenshot/X
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Najmanje osam osoba je poginulo, uključujući dvoje djece, u napadu u noći na subotu na kampove za odmor u dijelu ukrajinske Zaporiške oblasti koja je pod ruskom kontrolom, objavile su u subotu lokalne vlasti koje je postavio Kremlj. 

Još 14 osoba ranjeno je u napadu na turističko odredište Kirilivku na obali Azovskog mora, blizu grada Melitopolja, izjavio je regionalni proruski guverner Jevgenij Balicki.

"Neprijatelj je vidio i shvatio koga cilja", napisao je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

I Rusija i Ukrajina niječu da ciljaju civile u ratu započetom ruskom potpunom invazijom u veljači 2022. godine.

Napadi o kojima u subotu izvještava ruska strana događaju se dan nakon što je u ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevskoj oblasti u petak poginulo najmanje 10 ljudi, a gotovo 100 ih je ozlijeđeno.

UkrajinaRusijaTuristički KampNapad
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