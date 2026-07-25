Najmanje osam poginulih u ukrajinskom napadu na kamp: 'Neprijatelj je shvatio koga cilja'

Najmanje osam osoba je poginulo, uključujući dvoje djece, u napadu u noći na subotu na kampove za odmor u dijelu ukrajinske Zaporiške oblasti koja je pod ruskom kontrolom, objavile su u subotu lokalne vlasti koje je postavio Kremlj.

Još 14 osoba ranjeno je u napadu na turističko odredište Kirilivku na obali Azovskog mora, blizu grada Melitopolja, izjavio je regionalni proruski guverner Jevgenij Balicki.

"Neprijatelj je vidio i shvatio koga cilja", napisao je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Zelensky's terrorists attacked a holiday resort in Zaporozhye region, killing eight civilians, among them two children. pic.twitter.com/ftbhPywsRd — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) July 25, 2026

I Rusija i Ukrajina niječu da ciljaju civile u ratu započetom ruskom potpunom invazijom u veljači 2022. godine.

Napadi o kojima u subotu izvještava ruska strana događaju se dan nakon što je u ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevskoj oblasti u petak poginulo najmanje 10 ljudi, a gotovo 100 ih je ozlijeđeno.