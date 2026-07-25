Požar već deset dana guta nacionalni park: Stanovnicima naređena evakuacija

Škotski vatrogasci borili su se u subotu s požarom u Nacionalnom parku Cairngorms na sjeveru zemlje, koji su vlasti proglasile "velikim incidentom" i pozvale stanovnike na evakuaciju.

Škotski premijer John Swinney predsjedavao je još jednim kriznim sastankom u subotu ujutro, nakon prethodnog večer ranije, te je situaciju opisao kao "složenu i tešku".

"Značajni policijski, vatrogasni i spasilački resursi raspoređeni su na mjestu događaja... Helikopterska podrška bit će dostupna danas (subota), uz zemaljske resurse", dodao je u poruci na X-u.

My statement on the ongoing wildfire in Strathspey. pic.twitter.com/maHrGxvxVK — John Swinney (@JohnSwinney) July 24, 2026

Požar je izbio prije deset dana u nacionalnom parku, popularnom turističkom odredištu zapadno od Aberdeena, gdje se vegetacija uglavnom sastoji od niskog raslinja. Od tada je mobilizirano više od 500 vatrogasaca kako bi ga pokušali ugasiti.

Do sada je izgorjelo otprilike 600 hektara.

#nethybridge #cairngormsnationalpark #wildfire ♬ original sound - Buzzlenut | Films @buzzlenutfilms 0430hrs 25.07.2026 The situation this morning behind Nethy Bridge with the Cairngorms Fire. As you can see, it's now becoming a huge Fire with the strong winds fanning the flames. From what I can see; the fire mostly went East to the Dorback area. Avoiding the main part of Nethy for now. But it's definitely spread in size. With winds still going now i can't see this getting any better today unfortunately. 😔 But this is just my, non professional observation of the situation! Stay safe everyone. 🙏 🎥 I'm a certified and insured drone pilot operating from a safe location. I'm a huge advocate for safe and responsible drone flying and not getting in the way of the emergency response. 🙏 #cairngormsfire

Evakuirano selo, vjetar otežava gašenje

U petak navečer, vlasti su naredile evakuaciju stanovnika Nethy Bridgea, sela s oko 600 stanovnika, kamo se činilo da se požar kreće, iako je od tada došlo do "dobrodošle" promjene smjera vjetra, kazao je Swinney.

Druge izolirane kuće u blizini također su evakuirane u subotu ujutro, priopćila je vatrogasna služba.

Škotska vatrogasna i spasilačka služba pozvale su stanovnike u drugim područjima da drže prozore i vrata zatvorenima kako bi se zaštitili od dima.

"Kombinacija dugotrajne suše, pojačanih vjetrova i teškog terena stvorila je izuzetno složeno operativno okruženje", rekao je službenik vatrogasne službe Kenny Barbour.