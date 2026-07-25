Požar već deset dana guta nacionalni park: Stanovnicima naređena evakuacija
Škotska vatrogasna i spasilačka služba pozvale su stanovnike u drugim područjima da drže prozore i vrata zatvorenima kako bi se zaštitili od dima
Škotski vatrogasci borili su se u subotu s požarom u Nacionalnom parku Cairngorms na sjeveru zemlje, koji su vlasti proglasile "velikim incidentom" i pozvale stanovnike na evakuaciju.
Škotski premijer John Swinney predsjedavao je još jednim kriznim sastankom u subotu ujutro, nakon prethodnog večer ranije, te je situaciju opisao kao "složenu i tešku".
"Značajni policijski, vatrogasni i spasilački resursi raspoređeni su na mjestu događaja... Helikopterska podrška bit će dostupna danas (subota), uz zemaljske resurse", dodao je u poruci na X-u.
Požar je izbio prije deset dana u nacionalnom parku, popularnom turističkom odredištu zapadno od Aberdeena, gdje se vegetacija uglavnom sastoji od niskog raslinja. Od tada je mobilizirano više od 500 vatrogasaca kako bi ga pokušali ugasiti.
Do sada je izgorjelo otprilike 600 hektara.
Evakuirano selo, vjetar otežava gašenje
U petak navečer, vlasti su naredile evakuaciju stanovnika Nethy Bridgea, sela s oko 600 stanovnika, kamo se činilo da se požar kreće, iako je od tada došlo do "dobrodošle" promjene smjera vjetra, kazao je Swinney.
Druge izolirane kuće u blizini također su evakuirane u subotu ujutro, priopćila je vatrogasna služba.
Škotska vatrogasna i spasilačka služba pozvale su stanovnike u drugim područjima da drže prozore i vrata zatvorenima kako bi se zaštitili od dima.
"Kombinacija dugotrajne suše, pojačanih vjetrova i teškog terena stvorila je izuzetno složeno operativno okruženje", rekao je službenik vatrogasne službe Kenny Barbour.