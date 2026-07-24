Drama u europskom gradu, dignut lovac F-16: 'Pucao je odozgo i odozdo!'

U petak oko 11:00 sati pilot borbenog zrakoplova F-16 oborio je dron u južnom okrugu rumunjskog grada Buzău. Letjelica je pala u nenaseljeno područje, bez ugrožavanja stanovništva, javlja Stirileprotv.ro.

"Imali smo dron u zračnom prostoru. Oborio ga je prije nekoliko minuta, oko 11:00 sati, rumunjski pilot F-16. Važno je naglasiti da je područje bilo nenaseljeno, to je ujedno i razlog zašto je mogao pucati odozgo i odozdo, a timovi institucija istražuju kako bi došli do svih detalja o incidentu“, rekao je u petak predsjednik Nicușor Dan.

U petak je na razini okruga Buzău izdana poruka upozorenja u vezi s letom drona. Prema Inspektoratu za izvanredne situacije Buzăua (ISU), upozorenje je na razini županije izdao Glavni inspektorat za izvanredne situacije (IGSU) i odnosi se na prošireno područje u jugoistočnoj Rumunjskoj, koje uključuje i županiju Buzău.

Čestitka pilotima

Ministarstvo nacionalne obrane (MApN) kasnije je objavilo da je meta otkrivena u petak ujutro u blizini Suline te je ušla u rumunjski zračni prostor, na ruti Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Nakon upozorenja, dva zrakoplova Eurofighter Typhoon talijanskog ratnog zrakoplovstva i dva zrakoplova F-16 rumunjskog ratnog zrakoplovstva su uzletjela u zrak.

Zamjenik premijera Rumunjske Radu Miruță je u petak na društvenim mrežama čestitao pilotima na intervenciji i naglasio da incident pokazuje potrebu za ulaganjima u protuzračnu obranu, sustave protiv dronova i modernizaciju vojske, kako bi se suočili s novim prijetnjama i zaštitili rumunjski zračni prostor.