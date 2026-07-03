FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJGLASNIJE NAVIJAČICE /

Vanja, Izabel i Adriana zajedno u Torontu bodrile Vatrene: Ovakav prizor ne viđamo često

Vanja, Izabel i Adriana zajedno u Torontu bodrile Vatrene: Ovakav prizor ne viđamo često
×
Foto: RTL

Budući da se spomenute dame rijetko imaju priliku vidjeti zajedno u javnosti, fotografija je izazvala velik interes među navijačima

3.7.2026.
7:43
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala rezultatom 2:1 u šesnaestini finala odigranoj u Torontu. Nakon početnih 0:0, Portugalci su u nastavku susreta stigli do pobjede koja je Vatrenima donijela kraj natjecanja.

Napetu utakmicu s tribina su, uz brojne hrvatske navijače, pratili i najbliži članovi obitelji reprezentativaca, a posebnu pažnju privukle su supruge hrvatskih nogometaša koje su bodrile svoje partnere u važnom dvoboju.

Vanja, Izabel i Adriana zajedno u Torontu bodrile Vatrene: Ovakav prizor ne viđamo često
Foto: RTL

Među njima bila je i RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić, koja je iz Toronta pratila navijačku atmosferu i događanja oko hrvatske reprezentacije. Uoči susreta Hrvatske i Portugala fotografirala se s Adrianom Ćaletom-Car (33), suprugom Duje Ćalete-Cara, Izabel Kovačić (32), suprugom Matea Kovačića, te Vanjom Modrić (43), suprugom kapetana Luke Modrića.

Navijačka izdanja supruga Vatrenih

Budući da se spomenute dame rijetko imaju priliku vidjeti zajedno u javnosti, fotografija je izazvala velik interes među navijačima. Adriana, Izabel i Vanja na fotografiji nasmiješeno poziraju u navijačkim izdanjima, spremne pružiti podršku svojim supruzima na terenu u jednom od najvažnijih susreta hrvatske reprezentacije na prvenstvu.

Izabel KovačićVanja ModrićAdriana Ćaleta-car
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike