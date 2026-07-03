Vanja, Izabel i Adriana zajedno u Torontu bodrile Vatrene: Ovakav prizor ne viđamo često

Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala rezultatom 2:1 u šesnaestini finala odigranoj u Torontu. Nakon početnih 0:0, Portugalci su u nastavku susreta stigli do pobjede koja je Vatrenima donijela kraj natjecanja.

Napetu utakmicu s tribina su, uz brojne hrvatske navijače, pratili i najbliži članovi obitelji reprezentativaca, a posebnu pažnju privukle su supruge hrvatskih nogometaša koje su bodrile svoje partnere u važnom dvoboju.

Foto: RTL

Među njima bila je i RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić, koja je iz Toronta pratila navijačku atmosferu i događanja oko hrvatske reprezentacije. Uoči susreta Hrvatske i Portugala fotografirala se s Adrianom Ćaletom-Car (33), suprugom Duje Ćalete-Cara, Izabel Kovačić (32), suprugom Matea Kovačića, te Vanjom Modrić (43), suprugom kapetana Luke Modrića.

Navijačka izdanja supruga Vatrenih

Budući da se spomenute dame rijetko imaju priliku vidjeti zajedno u javnosti, fotografija je izazvala velik interes među navijačima. Adriana, Izabel i Vanja na fotografiji nasmiješeno poziraju u navijačkim izdanjima, spremne pružiti podršku svojim supruzima na terenu u jednom od najvažnijih susreta hrvatske reprezentacije na prvenstvu.