Izabel Kovačić objavila fotografiju s Vanjom Modrić i dirnula pratitelje: '13 godina kasnije'
Vanja i Izabel već godinama njeguju blizak odnos, a prijateljstvo njihovih obitelji dodatno je učvršćeno kroz brojne zajedničke trenutke
Supruga hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića (32), Izabel Kovačić (32), zajedno s dugogodišnjom prijateljicom Vanjom Modrić (43), suprugom hrvatskog kapetana Luke Modrića (40), bodrila je Vatrene s tribina tijekom utakmice protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.
Izabel je na društvenim mrežama podijelila zajedničku fotografiju s Vanjom te uz nju napisala kratku, ali dirljivu poruku koja je oduševila njihove pratitelje.
„13 godina kasnije ista sreća i podrška“, napisala je Izabel, prisjetivši se dugogodišnjeg prijateljstva koje povezuje njihove obitelji.
Dugogodišnji prijatelji
Vanja i Izabel već godinama njeguju blizak odnos, a prijateljstvo njihovih obitelji dodatno je učvršćeno kroz brojne zajedničke trenutke. Obitelji Modrić i Kovačić često zajedno provode godišnje odmore, a njihova povezanost vidljiva je i iz činjenice da je kum sinu Izabel i Matea, malenom Ivanu, upravo Luka Modrić.
U društvu ostalih supruga
Na tribinama nisu bile same. Podršku hrvatskoj reprezentaciji u važnoj utakmici pružile su i Adriana Ćaleta-Car, Helena Livaković, Monika Budimir i Franka Batelić, kao i supruga izbornika Davorka Dalić.
Mnoge supruge i partnerice hrvatskih reprezentativaca utakmicu su pratile u društvu djece i članova najuže obitelji. Nakon važne pobjede Vatrenih društvene mreže preplavile su emotivne fotografije zagrljaja, slavlja i obiteljskih trenutaka koji su još jednom pokazali koliko podrška najbližih znači hrvatskim nogometašima na velikim natjecanjima.