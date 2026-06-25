Izabel Kovačić objavila fotografiju s Vanjom Modrić i dirnula pratitelje: '13 godina kasnije'

Supruga hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića (32), Izabel Kovačić (32), zajedno s dugogodišnjom prijateljicom Vanjom Modrić (43), suprugom hrvatskog kapetana Luke Modrića (40), bodrila je Vatrene s tribina tijekom utakmice protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.

Izabel je na društvenim mrežama podijelila zajedničku fotografiju s Vanjom te uz nju napisala kratku, ali dirljivu poruku koja je oduševila njihove pratitelje.

Foto: Instagram

„13 godina kasnije ista sreća i podrška“, napisala je Izabel, prisjetivši se dugogodišnjeg prijateljstva koje povezuje njihove obitelji.

Dugogodišnji prijatelji

Vanja i Izabel već godinama njeguju blizak odnos, a prijateljstvo njihovih obitelji dodatno je učvršćeno kroz brojne zajedničke trenutke. Obitelji Modrić i Kovačić često zajedno provode godišnje odmore, a njihova povezanost vidljiva je i iz činjenice da je kum sinu Izabel i Matea, malenom Ivanu, upravo Luka Modrić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

U društvu ostalih supruga

Na tribinama nisu bile same. Podršku hrvatskoj reprezentaciji u važnoj utakmici pružile su i Adriana Ćaleta-Car, Helena Livaković, Monika Budimir i Franka Batelić, kao i supruga izbornika Davorka Dalić.

Mnoge supruge i partnerice hrvatskih reprezentativaca utakmicu su pratile u društvu djece i članova najuže obitelji. Nakon važne pobjede Vatrenih društvene mreže preplavile su emotivne fotografije zagrljaja, slavlja i obiteljskih trenutaka koji su još jednom pokazali koliko podrška najbližih znači hrvatskim nogometašima na velikim natjecanjima.