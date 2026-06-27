FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRESLATKA PODRŠKA /

Adriana Ćaleta-Car bodri Vatrene uoči ključne utakmice: Cijela obitelj nosi dresove

Adriana Ćaleta-Car bodri Vatrene uoči ključne utakmice: Cijela obitelj nosi dresove
×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na videu, odjevena u dres koji je stilizirala kao kratki top, pozira dok njezini sinovi veselo trčkaraju u pozadini

27.6.2026.
23:24
Antonela Ištvan
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

U jeku Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje se održava diljem Sjeverne Amerike, oči cijele Hrvatske uprte su u Vatrene. U tim trenucima najvećeg pritiska i nacionalnog zanosa, podrška obitelji igračima postaje ključna. Upravo je tu snagu i ljubav pokazala Adriana Ćaleta-Car (33), supruga našeg obrambenog stupa Duje Ćalete-Cara (29). Svojom posljednjom objavom na Instagramu, na sam dan odlučujuće utakmice, nije samo poslala poruku podrške suprugu, već je i raznježila tisuće pratitelja.

Najslađi navijači

Hrvatska u utakmicu protiv Gane ulazi s imperativom - potreban je najmanje bod za siguran prolazak u nokaut fazu natjecanja, nakon što su u prve dvije utakmice upisali pobjedu protiv Paname i poraz od Engleske. U takvoj atmosferi visokih uloga, svaki znak podrške znači mnogo.

Adriana je to pokazala na najljepši mogući način. Na videu, odjevena u dres koji je stilizirala kao kratki top, pozira dok njezini sinovi Mauro i Felipe veselo trčkaraju u pozadini. Upravo su oni ukrali svu pažnju. Odjeveni od glave do pete u vatrene boje, na leđima su ponosno nosili prezime "Ćaleta-Car" i broj pet - broj koji njihov otac nosi u reprezentaciji.

Adriana, dubrovačka pravnica i influencerica, poznata je kao stup obitelji koja se zbog Dujine karijere često selila, od Marseillea do Southamptona. Njezina sposobnost da stvori dom gdje god se nalazili i nepokolebljiva podrška suprugu često su isticane u javnosti, Reakcije pratitelja bile su ispunjene ljubavlju, a komentari poput "Ljepotanovići" i "Predivni" nizali su se ispod objave.

Adriana Ćaleta-Car bodri Vatrene uoči ključne utakmice: Cijela obitelj nosi dresove
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ova objava tako nije samo puka podrška, već i prozor u život sportske obitelji tijekom najvećeg natjecanja na svijetu. Prikazuje kako se iza stresa i pritiska važnih utakmica kriju trenuci obiteljske sreće, zajedništva i stvaranja uspomena koje ostaju za cijeli život, bez obzira na konačni rezultat na terenu.

 

Duje ćaleta-carAdriana Ćaleta-carSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike