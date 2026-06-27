Adriana Ćaleta-Car bodri Vatrene uoči ključne utakmice: Cijela obitelj nosi dresove

U jeku Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje se održava diljem Sjeverne Amerike, oči cijele Hrvatske uprte su u Vatrene. U tim trenucima najvećeg pritiska i nacionalnog zanosa, podrška obitelji igračima postaje ključna. Upravo je tu snagu i ljubav pokazala Adriana Ćaleta-Car (33), supruga našeg obrambenog stupa Duje Ćalete-Cara (29). Svojom posljednjom objavom na Instagramu, na sam dan odlučujuće utakmice, nije samo poslala poruku podrške suprugu, već je i raznježila tisuće pratitelja.

Najslađi navijači

Hrvatska u utakmicu protiv Gane ulazi s imperativom - potreban je najmanje bod za siguran prolazak u nokaut fazu natjecanja, nakon što su u prve dvije utakmice upisali pobjedu protiv Paname i poraz od Engleske. U takvoj atmosferi visokih uloga, svaki znak podrške znači mnogo.

Adriana je to pokazala na najljepši mogući način. Na videu, odjevena u dres koji je stilizirala kao kratki top, pozira dok njezini sinovi Mauro i Felipe veselo trčkaraju u pozadini. Upravo su oni ukrali svu pažnju. Odjeveni od glave do pete u vatrene boje, na leđima su ponosno nosili prezime "Ćaleta-Car" i broj pet - broj koji njihov otac nosi u reprezentaciji.

Adriana, dubrovačka pravnica i influencerica, poznata je kao stup obitelji koja se zbog Dujine karijere često selila, od Marseillea do Southamptona. Njezina sposobnost da stvori dom gdje god se nalazili i nepokolebljiva podrška suprugu često su isticane u javnosti, Reakcije pratitelja bile su ispunjene ljubavlju, a komentari poput "Ljepotanovići" i "Predivni" nizali su se ispod objave.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ova objava tako nije samo puka podrška, već i prozor u život sportske obitelji tijekom najvećeg natjecanja na svijetu. Prikazuje kako se iza stresa i pritiska važnih utakmica kriju trenuci obiteljske sreće, zajedništva i stvaranja uspomena koje ostaju za cijeli život, bez obzira na konačni rezultat na terenu.