Adriana Ćaleta-Car raznježila objavom: Pogledajte kako su njezini sinovi slavili s Vatrenima

Adriana Ćaleta-Car (32), diplomirana pravnica i poznata hrvatska influencerica, još je jednom dokazala da je najveća podrška suprugu Duji Ćaleta-Caru (29) i cijeloj reprezentaciji. Na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke s ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, a njezina posljednja objava sa stadiona ponudila je pratiteljima intiman uvid u obiteljsku atmosferu tijekom povijesne utakmice.

Uspomene s povijesne večeri za Luku Modrića

Ogled Hrvatske i Paname ostat će zabilježen u povijesti jer je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić dosegnuo nevjerojatan jubilej od 200 nastupa za reprezentaciju, postavši tek četvrti nogometaš kojemu je to uspjelo.

Adrianina objava donosi pogled iz prvog reda na ovaj povijesni trenutak. Jedan od videa prikazuje emotivno slavlje nakon ključne pobjede od 1:0, gdje suigrači u posebnim crnim majicama s natpisom "200 INFINITE LEGACY" bacaju Modrića u zrak. Adrianina objava prenosi djelić atmosfere, prikazujući ogromnu hrvatsku zastavu na terenu prije utakmice i tribine ispunjene strastvenim navijačima, čime je dodatno naglasila važnost ovog sportskog događaja.

Foto: Curtis Wong/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Najslađi navijači na tribinama

Osim povijesnog sportskog trenutka, Adrianina objava slavi obiteljske vrijednosti i ljubav prema domovini. U središtu su njezini sinovi Mauro i Felipe, koji su s tribina vjerno bodrili tatu i cijelu reprezentaciju, odjeveni u prepoznatljive dresove s crveno-bijelim kvadratićima. Jedan od dječaka ponosno je nosio dres s prezimenom "ĆALETA-CAR" i brojem pet na leđima. Fotografije ih prikazuju kako se igraju na sjedalima, navijaju s mamom, a posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima poziraju s nekim od najvećih zvijezda hrvatskog nogometa. Osim s tatom Dujom, dječaci su stvorili uspomene fotografirajući se s kapetanom Lukom Modrićem, Mateom Kovačićem i Joškom Gvardiolom. "Zahvalni i ponosni uz vas skupljamo uspomene za cijeli život", napisala je Adriana.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara i poruka divljenja, a pratitelji su obitelj proglasili "preslatkom", uz simpatičan komentar koji se posebno istaknuo: "Jedno ćaćino, a drugo materino dite", ističući obiteljske sličnosti.