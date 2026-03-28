One su najvatrenija podrška s tribina: Domaća WAGsica otputovala u Ameriku pa pokazala kako uživa

Poznata hrvatska pravnica i influencerica Adriana Ćaleta-Car (33) ponovno je oduševila svoje pratitelje, ovoga puta serijom fotografija iz Orlanda na Floridi. Pod kratkim naslovom "USA State of Mind", supruga nogometnog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara (29) podijelila je uvid u svoje američko putovanje, koje je bilo savršen spoj glamura, turizma i podrške suprugu na sportskom terenu. Njezina objava brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije, a obožavatelji su hvalili njezin stil i doživljaje.

Iako se na prvi pogled čini kao obično turističko putovanje, Adrianin posjet Sjedinjenim Državama imao je važnu sportsku pozadinu. Njezin suprug, Duje Ćaleta-Car, bio je u Orlandu s hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Upravo je jedna od fotografija u njezinoj objavi zabilježila atmosferu s prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije, odigrane 26. ožujka na stadionu Camping World.

Osim što je bodrila Vatrene s tribina, Adriana je slobodno vrijeme iskoristila za istraživanje svega što Orlando nudi. Njezine fotografije vode pratitelje kroz čarobni svijet Disneyjevog Epcot centra, gdje je pozirala u paviljonima koji predstavljaju Japan, Maroko i Italiju.

Adriana je inače jedna od najpoznatijih i najpraćenijih domaćih supruga nogometaša. Zajedno s Dujom često privlači pažnju javnosti, kako svojim modnim izdanjima tako i objavama na društvenim mrežama.

Podsjetimo, romansa između Adriane i Duje započela je 2017. godine nakon upoznavanja u Zagrebu. Par je najprije izrekao sudbonosno "da" na civilnoj ceremoniji održanoj na tvrđavi 2021., a točno godinu dana kasnije u Dubrovniku su crkveno vjenčani u baroknoj crkvi svetog Ignacija. Ubrzo se obitelj i proširila – u kolovozu 2022. rodio se njihov sin Mauro, a u srpnju 2023. sin Felipe.

