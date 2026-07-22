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Nakon završetka Svjetskog prvenstva Erling Haaland proslavio je rođendan na jahti s djevojkom

Nakon završetka Svjetskog prvenstva Erling Haaland proslavio je rođendan na jahti s djevojkom
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Foto: Latin Sport Images/imago sportfotodienst/Profimedia

Erling Haaland proslavio je 26 rođendan na luksuznoj jahti s priateljima i djevojkom Isabel, a trnutke su podijelili na društvenim mrežama

22.7.2026.
13:40
Hot.hr
Latin Sport Images/imago sportfotodienst/Profimedia
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Norveški nogometni as, Erling Haaland, koji se nakon zavidnih performansa na Svjetskom prvenstvu vratio doma bez trofeja, proslavio je 26. rođendan u najbližem društvu. Među uzvanicima bila je i njegova dugogodišnja djevojka i majka njihovog sina Isabel Haugseng Johansen (22). Rođendan je proslavio na luksuznoj jahti, a kasnije su otišli u restoran u Saint-Tropezu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Erling Braut Haaland (@erling)

Podsjetimo par se poznaje čak iz djetinjstva, a počeli su hodati tek kad se Haaland preselio u njemačku kako bi tmao igrao nogomet. Njihova je veza na početku bila tajna zato što je Isabela u tom trenutnku bila maloljetna. Prvo dijete dobili su 2024. godine, a do sada nisu otkrili ime. Oboje otvoreno uživaju u roditeljstvu i zajedničkom životu.

Drama na društvenim mrežama 

U tijeku je 'drama' na Instagramu između Erlinga Haalanda i profila Bosnia koja nasmijava cijeli svijet. Njihove duhovite prepirke u komentarima ispod objava povezanih sa Svjetskim prvenstvom brzo su privukle pažnju javnosti, a mnogi korisnici proglasili su ih "duom" koji je teško nadmašiti. 

Jedan od trenutaka koji je posebno privukao pažnju dogodio se kada je stranica "Bosnia" objavila šaljivi meme s Erlingom Haalandom u glavnoj ulozi. Na fotografiji je norveški nogometaš prikazan kako u naručju drži njihov Instagram profil, a uz objavu su duhovito poručili: "Navedite bolji duo iz komentara. Čekam." Objava nije promaknula ni samom Haalandu, koji se uključio u raspravu i u komentarima ostavio kratku, ali upečatljivu poruku: "Take me to America." Riječ je o stihu pjesme "U.S.A." grupe Dubioza kolektiv, koja je tijekom Svjetskog prvenstva postala pravi hit među navijačima. Haalandov komentar ubrzo je postao viralan, prikupivši više od 43 tisuće lajkova, a brojni pratitelji nastavili su nizati reakcije na njegovu neočekivanu poruku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by bosnia (@bosnia)

 

HaalandErling Braut HaalandIsabel Haugseng JohansenRođendan26 Godina
komentara
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