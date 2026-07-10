Pogledajte što je napravila od svog lica: Hrvatska majstorica transformacija postala Haaland

Poznata hrvatska vizažistica Marina Mamić ponovno je demonstrirala svoju nevjerojatnu vještinu transformacije, a ovoga puta odabrala je lice o kojem priča cijeli svijet - norveškog nogometnog asa Erlinga Haalanda (25). U jeku globalne euforije oko Svjetskog nogometnog prvenstva, Mamić je objavila video u kojem se uz pomoć šminke pretvara u slavnog napadača, a rezultat je zapanjio njezine pratitelje.

"Evo me napokon s novom transformacijom! Moram priznati da mi je Haaland u zadnje vrijeme postao baš simpa, pa sam se odlučila okušati u transformaciji u njega", napisala je Marina uz objavu, otkrivajući motivaciju iza svog posljednjeg umjetničkog pothvata.

Vješto iskorišten trenutak

Objava objavljena usred Svjetskog prvenstva 2026., savršeno je tempirana da iskoristi golemu popularnost koju Haaland trenutno uživa. Norveški napadač dominira naslovnicama zahvaljujući izvanrednim nastupima i golovima kojima vodi svoju reprezentaciju u iznenađujuće uspješnom pohodu na prvenstvu. U videu, Marina nosi i svijetloplavu majicu, koja podsjeća na dres Manchester Cityja, kluba za koji Haaland igra.

Umjetnost koja mijenja lice

Marina Mamić odavno je poznata po svojim nevjerojatnim transformacijama u kojima se pretvarala u brojne domaće i svjetske zvijezde, od Johnnyja Deppa (63) do Indire Levak (52). Njezin rad uključuje sate preciznog iscrtavanja i sjenčanja kako bi se u potpunosti replicirale crte lica druge osobe.

Njezini pratitelji oduševljeno su reagirali na transformaciju. Komentari poput "Fenomenalno", "Oriđiđi bolan, oriđiđi" i "Nevjerojatno, ista si on" preplavili su objavu. Mnogi su se odazvali i na Marinin poziv da u komentarima označe slavnog nogometaša. "Nadam se da vam se sviđa! Kolike su šanse da ovaj video dođe do njega?", upitala je vizažistica svoje pratitelje.