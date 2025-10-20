Buč Kesidi o svom nevjerojatnom putu do velikih pozornica: 'Nismo mogli ni sanjati'

Talentirani Zoran Zarubica i Luka Racić, dvojac iza benda Buč Kesidi, danas su među najvažnijim imenima nove generacije glazbenika koji su u kratkom vremenu uspjeli ono što mnogima ne polazi za rukom ni nakon desetljeća karijere – stvoriti autentičnu, prepoznatljivu estetiku, okupiti masovnu publiku i probiti sve žanrovske i regionalne granice. Njihova priča počela je u gimnazijskim danima u Pančevu, kada su svaki sa svojim bendom odlučili spojiti snage i osnovati Buč Kesidi. Isprva svirajući u malim klubovima i podržavajući lokalnu scenu, polako su gradili bazu publike koja je danas dovoljno snažna da rasproda cijelu Šalatu, a sada je pred njima još jedan veliki izazov - Arena Zagreb u siječnju 2026. godine. Njihova glazba spaja retro pop senzibilitet s modernim elektronskim elementima, a sve to dolazi u paketu s vizualno snažnim nastupima. Njihova priča uistinu je nevjerojatna i inspirativna, a sada su nam Luka i Zoran u simpatično razgovoru otkrili sve o svojim glazbenim počecima, kreativnim procesima, trenucima koji će uvijek ostati urezani u sjećanje te planovima za budućnost.

Vaša glazbena karijera je počela već u srednjoj školi, kada ste zajedno s kolegama osnovali bend. Jeste li očekivali ovakav uspjeh?

Nismo očekivali uspjeh, ali smo se definitivno nadali i željeli ga, priželjkivali. Da, počelo je kad smo bili svega tinejdžeri. U gimnaziju smo išli zajedno i imali smo svatko svoj bend i onda smo odlučili da ih spojimo. Svirali smo s prijateljima i na kraju se dogodio Buč Kesidi.

Tijekom ljeta ste imali izuzetno gust raspored nastupa, a koncerti su se rasprodali u rekordnom vremenu. Jeste li uspjeli izdvojiti trenutke za odmor ili negdje otputovati?

Zoran: Ja sam malo putovao po Istri i posjećivao razne gradove. Najviše mi se dopao Motovun, ja to jako volim. Bio sam i u Poreču, kupovao sam na placu. Tamo ima jako lijepih stvari i generalno mi je lijepo tamo. Lijepo mi je vino, volim malvaziju, pa i hladovina mi je draga.

Luka: Bio sam u Milanu na koncertu Olivije Rodrigo. Meni je to bilo možda najbolje putovanje koje sam imao u životu.

Postoji li neki trenutak s nastupa u Hrvatskoj koji će vam ostati duboko urezan u sjećanje?

Luka: Nastup na Šalati, pa Sax sedam puta. Svaki put se pomiče neka granica, neka ljestvica.

Zoran: Htjeli smo svirati negdje veliko i Šalata se otvorila kao divna opcija. A nakon Šalate je bilo glupo da sviramo nešto manje. Nešto manje od sedam za redom zvučalo je kao čudna i apsurdna ideja. I to nam je probudilo želju za još većim stvarima – za Arenu.

Je li vas strah Arene?

Velike su i očekivanja i prostor, ali to je više pozitivna trema nego strah. Sličnu tremu smo imali i pred Šalatu. Ali sad smo svjesni koliko se tu radi, koliko priprema uključuje, i koje su to sve razmjere.

Odakle najčešće crpite inspiraciju kada radite na novim pjesmama?

Dosta se zezamo s instrumentima sami, ali često nas odvuče neka glazba koju volimo i slušamo, nešto što nam je aktualno, a čega možda nema ovdje. Što se tiče tekstova, gledamo da stihovi zvuče kao nešto što bi netko stvarno rekao – kao da nije tekst pjesme, već stvaran dijalog. Kao filmski trenutak.

Radite li pjesme solo ili se ideje rađaju kad ste skupa u studiju?

Uglavnom netko inicira pjesmu, pa se ona razvija kroz proces. Tu je uvijek i producent Milan Bjelica koji usmjerava stvari, pomaže da se odredi smjer. Nekad imamo tri–četiri različite ideje za jedan demo, a on nam pomogne da odlučimo koja je prava. Kad zapnemo s akordima ili aranžmanima, tu nam pomaže Petar Pupić.

Kako publika reagira na nove pjesme?

Pjevaju podjednako kao i stare. To se jako dobro vidjelo na ljetnoj turneji – od Makedonije do Slovenije. Nove pjesme su se savršeno uklopile s dosadašnjima.

Koje su vam omiljene pjesme s albuma "Moderne veze"?

Zoran: Meni su "Suze u očima".

Luka: Teško pitanje… možda "Curimo po asfaltu".

Kako provodite slobodno vrijeme kad vam to obaveze dopuste?

Zoran: Vozim skejt, volim raditi trikove.

Luka: Ja sam počeo trčati, to mi jako pomaže u održavanju kondicije.

Koji hobi vam najviše pomaže da se opustite?

Zoran: Rješavanje ukrštenih riječi.

Luka: Counter Strike. Super mi je.

Kako biste opisali svoju osobnost izvan pozornice – smatrate li se romantičnom osobom?

Zoran: Ja sam surovi romantik. Mogu reći da me Luka jednom izveo na večeru.

Gdje se vidite za nekoliko godina? Imate li konkretne planove, projekte ili želje koje biste htjeli uskoro realizirati?

Za sada smo fokusirani na Arenu u Zagrebu. To će biti naš najveći koncert ikad. Cijeli tim je spreman, to nam je glavni fokus, uz promociju albuma po cijeloj regiji.

