Tia Miljanović otkriva kako izgleda život mlade glazbenice iza kulisa i između nastupa

Samo nekoliko dana nakon što je proslavila 23. rođendan, mlada glazbenica Tia Miljanović otkriva kako izgleda njezin svakodnevni život između fakulteta, studija i nastupa. Govori o važnosti upornosti, kreativnom procesu i ljubavnim temama u svojim pjesmama, ali i o tome zašto vjeruje da se od glazbe u Hrvatskoj itekako može živjeti. Iskreno i zrelo, Tia progovara o svom putu, viziji i snovima koji tek čekaju da budu ostvareni.



Nedavno ste napunili 23 godine. Kad pogledate unatrag, što vam je ova protekla godina donijela u smislu osobnog rasta ili novih spoznaja o sebi?

Svaka godina donese svoje promjene, a meni je ova protekla donijela dosta novih stvari, i to odmah na samom početku. Dogodile su se promjene i u privatnom i u glazbenom okruženju. Pokrenula sam svoj prvi veći projekt na kojem trenutno radim, i svakim danom otkrivam nešto novo o sebi. Ovo ljeto, uz brojne svirke, dodatno sam učvrstila neke svoje stavove i poglede.

Vaš modni izričaj, i na sceni i u svakodnevici, vrlo je prepoznatljiv. Tko ili što najviše oblikuje vaš stil i imate li nešto bez čega ne izlazite iz kuće?

Rekla bih da je moj svakodnevni stil prilično jednostavan u usporedbi s onim koji gradim na pozornici. Volim elegantne, jednostavne, ali statement outfite koje onda ukrasim s puno nakita. U ormaru volim imati basic komade koje podignem dobrom jaknom ili nakitom. Najčešće se oblačim prema raspoloženju, nekad proskrolam Pinterest. Za scenski stil često mi inspiraciju daju Cher i Sade. A iz kuće danas ne izlazim bez svog vintage sata kojeg sam thriftala u Londonu.

Foto: Privatna Arhiva

Kada biste morali izdvojiti jednu stvar koja je bila presudna za vaš dosadašnji glazbeni uspjeh, što bi to bilo?

Hmm, dobro pitanje. Vjerujem da svaki artist mora imati neku svoju specifičnost i karizmu – u glasu, stavu i nastupu. Ja sam se nekako uhvatila za taj R&B/soul zvuk, za koji mislim da ima dosta prostora na našoj sceni. No ono što bih kod sebe posebno izdvojila je upornost. Nema odustajanja, čak ni kad nemaš veliki support. Naučila sam da ništa ne dolazi samo od sebe i da se nitko neće truditi za tebe koliko ti možeš za sebe. Zato bih rekla da su moja strpljivost i ustrajnost ključni za sve što sam do sada postigla.

Vaš glazbeni ukus obuhvaća jazz, soul i R&B. Postoji li pjesma ili žanr koji bi iznenadio vaše fanove kada bi saznali da se nalazi na vašoj playlisti?

Naravno! R&B i soul su moji omiljeni žanrovi, i mislim da to svi već znaju haha, ali moj ukus u glazbi nema žanrovske granice. Ako je pjesma dobra – dobra je, bez obzira na žanr. Tako da se na mojoj playlisti može naći svega, od domaćih izvođača do turskih i orijentalnih pjesama. Nema pravila, haha.

Nastupate sa svojim bendom, što donosi posebnu dinamiku. Imate li neki trenutak s nastupa koji vam je posebno ostao u sjećanju upravo zbog te zajedničke energije?

Nikad nisam imala ljepša sjećanja s nastupa nego s bendom. Predivno je što smo i privatno prijatelji, i mislim da se ta energija jako osjeti kad sviramo zajedno. Imamo svoju garažu u kojoj se nalazimo, družimo i održavamo probe, cijela je obljepljena plakatima, uspomenama i našim stvarima. To je baš naš prostor.

Najljepše mi je kad na nastupima uspijemo prenijeti barem mali dio te energije iz naše „bukse“. Posebno mi u sjećanju ostaju nastupi izvan Zagreba, recimo prošle zime u Županji ili ljetos na Pelješcu. Kad provedemo više dana zajedno, ta povezanost među nama još više oživi, a to publika uvijek osjeti.

Foto: Privatna Arhiva

Kada vas „ulovi“ inspiracija, kako izgleda vaš kreativni proces – od prve ideje do gotove pjesme?

Ja sam osoba koja baš mora doći u studio ili na session da bi se uključila u kreativni proces. Rijetko mi inspiracija padne na pamet usred svakodnevnih obaveza. Volim si odvojiti prostor i vrijeme za to.

Najčešće dođem u studio već s nekim osjećajem, raspoloženjem ili idejom, i onda sve razrađujemo korak po korak. Najbolje funkcioniram timski, kroz razmjenu ideja, razgovor o temi i konceptu. Obično prvo nastane beat, zatim melodija, a tekst dolazi na kraju.

Vaše pjesme često imaju ljubavnu tematiku. Jesu li te pjesme upućene nekome konkretno – tko je vaša muza?

Da, primijetila sam to. Sad kad radim na svom prvom albumu, shvatila sam da se u mojim pjesmama najviše provlače ljubavne teme i odnosi. Neke su inspirirane stvarnim situacijama i iskustvima, ali mnoge nisu - ponekad nastaju kroz razgovor s osobom s kojom pišem ili surađujem. Ne bih rekla da imam neku specifičnu „muzu“. Za mene je glazba uvijek kolaboracija. Zato i volim rad u studiju i s bendom - kroz razmjenu ideja i pogleda meni osobno dolazi najveća inspiracija i kreativnost.

Postoji li izvođač ili izvođačica s domaće scene s kojim priželjkujete suradnju, a još nije došlo do toga?

Ima ih nekoliko. Scena se sve više otvara mladim izvođačima, što mi je super. Neću previše otkrivati, ali možda se neka suradnja pojavi već na nadolazećem albumu.

Foto: Privatna Arhiva

Kao mlada umjetnica, što mislite da je bio najveći izazov s kojim ste se borili – i kako ste ga savladali?

Definitivno ta stalna potreba za upornošću i guranjem naprijed, s kojom se, vjerujem, svi susreću. To je posao pun oscilacija – jedan dan si na vrhu, drugi malo sumnjaš. S vremenom sam naučila prihvatiti da je to sastavni dio procesa. Kad to shvatiš, sve postane lakše. Overthinkanje će uvijek postojati, ali važno je ne dopustiti da te to pojede. Ono što me uvijek drži jest činjenica da imam jasnu viziju svoje budućnosti, za koju znam da će doći - samo treba pustiti vremenu.

Mislite li da se danas može živjeti samo od glazbe?

Mislim da se definitivno može. Kad se okružiš pravim ljudima, timom koji dijeli tvoju viziju i kad radiš kontinuirano – kroz projekte, nastupe i sadržaj. To je po meni formula za uspjeh.

Kako balansirate glazbenu karijeru, fakultet i privatni život?

Ja sam osoba koja zapravo voli kaos i puni raspored, haha. Tada se osjećam najproduktivnije - kad imam i faks i probe i sessione. Okej, znam doći doma iscrpljena, ali mene to ispunjava. Obično su mi tjedni rezervirani za glazbu i faks, a vikendi za ekipu i druženja.

Koliko daleko planirate budućnost i koji su vaši osobni i glazbeni ciljevi u narednim godinama?

Oduvijek imam jasnu viziju i smjer koji mi je jedini logičan - želim ostvariti velike stvari kroz glazbu i, s vremenom, postići neku vrstu vječnosti. Naravno, za to treba puno rada, prilagodbe i strpljenja. Cilj mi je doći do trenutka potpune samostalnosti u karijeri, uz dobar tim i široku publiku. A možda jednog dana i Arena, hehe. Od osobnih ciljeva – želim ostati zahvalna, mirna, zdrava i okružena dobrim ljudima.

