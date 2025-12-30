Ekipa predvođena torcidašima osvojila Kutiju šibica, trofej usred Zagreba podigli u posebnim majicama

U krcatoj dvorani Košarkaškog centra Dražen Petrović, ekipa CB Downtown ispisala je povijest osvojivši svoje prvo, toliko željeno izdanje najprestižnijeg malonogometnog turnira u regiji. U napetom i tvrdom finalu 54. "Kutije šibica", odigranom 30. prosinca 2025., svladali su momčad Franko's minimalnim rezultatom 1:0 i tako podigli pobjednički pehar pred tisućama gledatelja.

Okosnicu ekipe činili su igrači proizašli iz poznatog splitskog malonogometnog kluba MNK Torcida, što je momčadi dalo prepoznatljiv "dalmatinski štih". Vođeni su s klupe Petrom Matendom, bivšim igračem i trenerom upravo MNK Torcide, koji je savršeno posložio sve dijelove ovog pobjedničkog mozaika.

O snazi momčadi svjedoči i činjenica da su za CB Downtown nastupili i proslavljeni hrvatski futsal reprezentativci Franco Jelovčić i Dario Marinović, čije je iskustvo bilo neprocjenjivo na putu do naslova. Ova splitska veza pokazala se ključnom, donoseći potrebnu mirnoću, uigranost i pobjednički mentalitet koji je na kraju presudio u izjednačenom finalu.

Tako je 54. izdanje "Kutije šibica" dobilo novog pobjednika. CB Downtown je u svom prvom finalu pokazao kako se trud, uigranost i prava kemija u momčadi isplate, donoseći veliku radost svojim igračima i navijačima koji su ih bodrili na putu do vrha.