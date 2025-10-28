Nakon još jednog brutalnog premlaćivanja: 'Kako zaustaviti maloljetničko nasilje?'

Hrvatsku je potresao novi šokantan slučaj maloljetničkog nasilja, ovaj put u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu gdje je učenik brutalno pretučen u WC-u jedne zagrebačke škole.

Prema riječima majke s kojom smo razgovarali, dječak je udaren glavom o umivaonik, a potom u zid pa je završio na hitnoj pomoći.

"Napala su ga dvojica. Udarali su ga šakama, tukli glavom o umivaonik i nabijali u zid. Razrednik me tada nazvao i otišli smo na hitnu. To su dvojica koji mog sina već dugo zezaju", kazala je majka koja želi ostati anonimna.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Ja neću seliti sina iz škole! To nije rješenje'

Majka tvrdi kako je pokušavala riješiti problem sa školskom stručnom službom, ali nije uspjela. Psihičko maltretiranje koje se događa već godinu dana sad je preraslo u fizičko. "Ja neću seliti sina iz škole jer to nije rješenje. Oni će opet naći nekoga drugog koga će maltretirati", napominje majka, a njezinu ispovijest pročitajte OVDJE.

Helena Ančić, predsjednica udruge 'Roditelji za djecu' i organizatorica prosvjeda protiv nasilja u Dubravi i Sesvetama jedna je od prvih kojoj se ogorčena majka javila.

"Dok je sve to trajalo, vrata od WC-a su se otvorila i tamo je stajalo 20 do 30 djece. Budući da je bio odmor, svi su se smijali, snimali i navijali. Nitko nije priskočio u pomoć djetetu. Što je poražavajuće za naše društvo", ističe Ančić.

U našoj stalnoj rubrici Pitamo vas: 'Kako zaustaviti maloljetničko nasilje u školama i oko njih?'. Podijelite svoje mišljenje o ovoj temi, a najzanimljivije komentare ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.