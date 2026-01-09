Žanamari pozirala polugola u minici na snijegu i poručila fanovima: 'Ne zumirajte'

Pjevačica Žanamari Perčić (44), poznata po svom jedinstvenom glazbenom i modnom izričaju, ponovno je uspjela iznenaditi i oduševiti svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. Svojom najnovijom objavom na Instagramu dokazala je da za nju ne postoje granice, pa čak ni one temperaturne, kada je u pitanju stvaranje savršene fotografije. Iako je vani očito bila debela zima, pjevačica je odlučila pozirati u kombinaciji prikladnijoj za ljetne dane, čime je izazvala lavinu reakcija i komplimenata.

Odvažna modna kombinacija

Na fotografiji koja je brzo prikupila tisuće lajkova, Žanamari pozira na snijegom prekrivenoj padini u kratkoj sivo-zelene jakni i minici, otkrivajući trbuh i duge noge. Kontrast između oskudne odjeće i zimskog okruženja stvorio je upečatljiv prizor. Pjevačica je u opisu objave priznala da joj je bilo hladno: "Naježila sam se. Doslovno. Ne, NEMOJTE zumirati! A sad mi vratite kaput." Njezini vjerni pratitelji nisu skrivali oduševljenje hrabrim potezom. Komentari poput "Ljepotica", "Prekrasna" i "Savršena" nizali su se jedan za drugim, a objava je preplavljena reakcijama koje potvrđuju da je Žanamari još jednom uspjela "zapaliti" internet svojom pojavom.

Karijera i projekti

Ova objava savršeno se uklapa u imidž koji Žanamari godinama njeguje na svojim društvenim mrežama, gdje uspješno balansira između obiteljskog života i karijere, redovito dijeleći profesionalne modne fotografije. Pjevačica, koja je u srca publike ušla kao prva pobjednica popularnog showa "Hrvatski Idol" davne 2004. godine, od tada je izgradila zavidnu glazbenu karijeru u pop i pop-rock žanru. Kroz godine je pokazala i svoju svestranost sudjelovanjem u brojnim televizijskim projektima, poput "Plesa sa zvijezdama" i showa "Tvoje lice zvuči poznato", gdje je oduševljavala svojim transformacijama. Iako trenutno nema najavljenih novih koncerata, Žanamari je i dalje glazbeno aktivna, a njezin posljednji singl "To sam ja" objavljen je u ljeto 2023. godine.

