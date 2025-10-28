Škola u kojoj je pretučen učenik otkrila što će biti s napadačima: 'Pregledali smo videonadzor'

Nakon što su dvojica učenika osmog razreda jedne zagrebačke osnovne škole u ponedjeljak poslijepodne u WC-u pretukla vršnjaka, oglasila se ravnateljica škole i na upit RTL-a Danas istaknula da najstrože osuđuju incident i smatraju ga potpuno neprihvatljivim.

"Odmah po saznanju, postupili smo po protokolu - održali razgovore sa svim uključenim učenicima i njihovim roditeljima, izvršili pregled videonadzora te po utvrđivanju svih činjenica podnijeli prijavu XI. policijskoj postaji, Hrvatskom zavodu za socijalni rad i drugim nadležnim tijelima", kazala je ravnateljica škole.

"Naša škola mjesto je nulte tolerancije na nasilje. U skladu s ovlastima škole, uključenim učenicima bit će izrečene stroge pedagoške mjere. Jasno i nedvosmisleno ističemo da će svaki oblik nasilja i neprihvatljivog ponašanja u našoj školi biti sankcioniran, a od nadležnih tijela očekujemo brzo i odlučno postupanje", dodala je ravnateljica.

Reakcija Grada Zagreba

Podsjetimo, Grad Zagreb sličnom porukom također se očitovao o slučaju: "Grad Zagreb najstrože osuđuje i smatra potpuno neprihvatljivim vršnjačko nasilje koje se dogodio jučer u kasnim poslijepodnevnim satima u jednoj osnovnoj školi. Odmah po saznanju, škola je postupila po protokolu i održala razgovore sa svim uključenim učenicima i njihovim roditeljima, izvršila pregled videonadzora, te po utvrđivanju svih činjenica podnijela prijavu XI. policijskoj postaji, Hrvatskom zavodu za socijalni rad i drugim nadležnim tijelima".

"Grad Zagreb i sve gradske škole mjesto su nulte tolerancije na nasilje te će unutar dostupnih ovlasti svako nasilje i neprihvatljivo ponašanje biti odmah sankcionirano. U konkretnom slučaju, škola će uključenim učenicima izreći stroge pedagoške mjere. Ujedno, od nadležnih državnih tijela očekujemo brzo i odlučno postupanje", dodaje se u odgovoru Grada.

Razgovarali smo s majkom

Podsjetimo, ranije smo razgovarali s majkom napadnutog dječaka koja je kazala da su njenog sina napali oko 17.30 sati u školskom WC-u. "Udarali su ga šakama, tukli glavom o umivaonik i nabijali u zid. Razrednik me tada nazvao i otišli smo na Hitnu", kazala je majka i rekla da je sve počelo u subotu, na školskom izletu u Grazu.

"Moj sin druži se samo s curama u razredu. Ima prijateljice koje se grle s njim i imaju svoje interne fore, a ta dvojica napadača su tim curama simpatije. Jedna od cura snimila je kako se grle s mojim sinom i pokazala to jednom dečku, a oni su potom čekali da on uđe u WC da ga istuku. Već su mu u subotu prijetili da se ne druži s tim prijateljicama jer to su kao 'njihove cure - njihovo vlasništvo'", dodala je majka.

Istaknula je da dječak nije zadobio teže ozljede, ali da je psihički pogođen. "Nije ništa skrivio, a dobio je batine. Uz to ima i opsesivno-kompulzivni poremećaj pa je situacija dodatno teška", kaže te dodaje kako je cijelu prošlu godinu bio maltretiran. "Govorili su mu da je 'peder' što nije istina. Netko ga je zezao i onda je to preraslo u daljnje zadirkivanje svih", navodi majka.

