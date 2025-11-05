Božo Kovačević usporedio Trumpa i Tuđmana: 'Ponavlja loša iskustva Hrvatske iz 1990-ih'

Demokrat Zohran Mamdani pobijedio je u utrci za gradonačelnika New Yorka i tako zadao veliki udarac Republikancima koji se nisu proslavili na ovim izborima.

Samoprozvana "Trumpova najgora noćna mora" žestoki je protivnik Donada Trumpa koji je postao prvi muslimanski gradonačelnik Velike Jabuke. Rođen je u Ugandi, u obitelji intelektualaca indijskog porijekla, a pristaše ga hvale kao predstavnika novog vala progresivne politike.

Svoja je predizborna obećanja temeljio na pristupačnom stanovanju, besplatnim javnim autobusima, zamrzavanju najamnina te na univerzalnoj skrbi za djecu mlađu od pet godina.

Od svoje pobjede na demokratskim predizborima u lipnju našao se na meti kritika Donalda Trumpa koji ga naziva 'komunistom koji ne zna ništa'.

O svemu tome, prijeti li eskalacija nasilja u SAD-u i koristi li Trump Mamdanija za obračun s Trumpom, razgovarali smo s vanjskopolitičkim analitičarom Božom Kovačevićem.

Može li Mamdani zaista postati 'Trumpova najveća noćna mora', kako sam za sebe tvrdi?

Da, mislim da je to realna perspektiva. Novi gradonačelnik New Yorka već je postao opsesija predsjednika Trumpa. Ako Trump doista provede ono što je najavio, pokazat će se da je pogriješio kad je Ministarstvo obrane preimenovao u Ministarstvo rata — jer bi pravi naziv, s obzirom na njegov odnos prema gradonačelniku, bio Ministarstvo građanskog rata.

Prijeti li eskalacija građanskog rata u New Yorku i drugdje s obzirom na raspoređivanje nacionalne garde i polariziranost društva?

Ja mislim da je predsjednik Trump već inicirao taj građanski rat šaljući nacionalnu gardu tamo gdje po ustavu nema osnove da ona bude poslana. Sada samo stvar mudrosti američkih političara da izbjegnu dalje rasplamsavanje tog rata.

Koristi li Trump priliku da se preko Mamdanija obračuna s Demokratima?

Iz Mamdanijeve perspektive to je početak urušavanja Trumpove biračke potpore i njegove vlasti, koja je počivala na ambiciji da postane svojevrsni “kralj bez konačnog mandata”. Tako da pobjeda u New Yorku, osobito katastrofalan rezultat Republikanaca, daju naslutiti da je to mogući početak kraja MAGA pokreta. Ovo što se sad događa u Americi mene podsjeća na Hrvatsku 1994. kad je u Zagrebu, na izborima za skupštinu grada, pobijedila opozicija. Tada je predsjednik Tuđman onemogućio da skupština izabere gradonačelnika kojeg želi. Sad predsjednik Trump najavljuje da će poništiti volju građana New Yorka i onemogućiti Mamdanija u preuzimanju legitimno osvojene vlasti. Amerika kao da ponavlja loša politička iskustva Hrvatske iz sredine 1990-ih.

Trump je zaprijetio blokadom financiranja New Yorka. Ako se to ostvari, hoće li Mamdani imati šanse ostvariti svoja predizborna obećanja, kao što su pristupačno stanovanje, univerzalna skrb za djecu mlađu od pet godina i sl.?

New York ne bi trebao biti presudno ovisan o financijama savezne vlade. Vjerujem da su Mamdani i njegovi birači bili svjesni te mogućnosti od samog početka. Ali sama činjenica da je predsjednik Trump toliku važnost dao izborima u New Yorku govori zapravo o njegovoj nesigurnosti, ali i o totalno promašenoj procjeni raspoloženja birača.

Gubi li Trump podršku birača?

Meni se čini da ovi trenutni izborni rezultati to potvrđuju. Dodao bih još i to da bi za Ameriku bilo dobro ako bi pokret MAGA slabio, a ne snažio.

