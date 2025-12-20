FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA PREDSTAVA /

Nova luda utakmica i golijada u Engleskoj: Osporavani Nijemac briljira

Nova luda utakmica i golijada u Engleskoj: Osporavani Nijemac briljira
×
Foto: News Images/ddp Usa/profimedia

Oba pogotka za domaću momčad postigao je Nijemac Nick Woltemade

20.12.2025.
16:14
Hina
News Images/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Newcastle Uniteda na svom su St. James' Parku propustili dva gola prednosti iz prvog poluvremena i osvojili samo bod odigravši 2-2 protiv Chelseaja u prvoj utakmici 17. kola engelske Premier lige.

Oba pogotka za domaću momčad postigao je Nijemac Nick Woltemade, koji je mrežu pogađao u 4. i 20. minuti. Reece James je u 49. minuti smanjio zaostatak gostiju iz Londona precizno izvedenim slobodnim udarcem, a konačnih 2-2 postavio je Joao Pedro u 66. minuti nakon solo akcije.

Chelsea je s 29 bodova ostao na četvrtom mjestu, iza Arsenala s 36 bodova, Manchester Cityja s 34 i Aston Ville s 33. Newcastle United je s 23 boda privremeno došao na 11. poziciju.

U subotnjem bogatom programu na rasporedu je još sedam utakmica 17. kola; od 16 sati će igrati Bournemouth - Burnley, Brighton and Howe Albion - Sunderland, Manchester City - West Ham United i Wolverhampton Wanderers - Brentford, u 18.30 sati će započeti utakmica Tottenham Hotspura i Liverpoola, a od 21 sat će biti odigrana dva susreta, Everton - Arsenal o Leeds United - Crystal Palace. 

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: FNC u Podgorici rasprodan, ali ne brinite se! Evo kako možete pratiti jedinstveni spektakl

Premier LigaNewcastle UnitedChelsea
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKVA PREDSTAVA /
Nova luda utakmica i golijada u Engleskoj: Osporavani Nijemac briljira