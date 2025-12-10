FREEMAIL
VELIKA IMENA

Hrvatske U17 i U19 reprezentacije saznale protivnike u Kvalifikacijama za Euro

Hrvatske U17 i U19 reprezentacije saznale protivnike u Kvalifikacijama za Euro
Foto: Damir Krajac/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

U elitnom kolu kvalifikacija za EURO U-19 Hrvatska će biti domaćin Francuskoj, Norveškoj i Švicarskoj

10.12.2025.
16:29
Hina
Damir Krajac/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia
U sjedištu Europske nogometne federacije UEFE u Nyonu održani su ždrijebovi europskih kvalifikacija za velika natjecanja U-17 i U-19 reprezentacije, objavio je HNS.

U elitnom kolu kvalifikacija za EURO U-19 Hrvatska će biti domaćin Francuskoj, Norveškoj i Švicarskoj na turniru od 25. do 31. ožujka 2026.

U drugom kolu kvalifikacija za EURO U-17 Hrvatska je ždrijebana s Irskom, Slovačkom i Poljskom, koja je i domaćin turnira od 25. do 31. ožujka. 

Hrvatski nogometni savez su na ždrijebu predstavljali zamjenik glavnog tajnika i voditelj odjela natjecanja Josip Tomaško, team menadžer mladih reprezentacija Denis Lukša i event menadžerica odjela natjecanja Laura Jurčević.

