Jednim klikom razbjesnili milijune tinejdžera! Hoće li zabrana društvenih mreža postati standard?

Mladi Australci na odvikavanju su od društvenih mreža. Jedan klik zakona – i milijuni profila su nestali. Neke od globalno najpopularnijih društvenih mreža morale su zatvoriti svoja vrata mlađima od 16 godina, a svaki propust mogle bi platiti milijunima dolara.

"Prije zabrane, svi su razgovarali putem Snapchata, što je jedna od aplikacija koje su zabranjene. I čini se da svi paničare i daju svoje brojeve telefona jer više nemamo taj način komunikacije. Dakle, svi se uglavnom usredotočuju na dio zabrane koji se odnosi na slanje poruka", kaže Luna Dizon iz Sydneya.

"Mislim da će jednostavno koristiti svoje telefone, samo na drugim aplikacijama. I dalje možete gledati Netflix, i dalje možete ići na Pinterest, možete raditi puno više različitih stvari na sličnim aplikacijama. Da, možda će to natjerati ljude da više izlaze van, ali ne baš", kaže Australka Stella Pietrese.

Zakon podijelio roditelje

O zakonu se raspravljalo godinu dana, a podijelio je roditelje — neki misle da država preuzima njihov autoritet. "Mislim da to više odvaja djecu od zajednice nego što ih prisiljava natrag u stvarni život", kazala je Rebecca Fernandez iz Sydneya.

"To je dobra stvar, jer kao što rekoh, bilo je štete. Došla je na međunarodnoj razini, došla je s drugih mjesta", tvrdi Will Atkins iz istog grada.

Za australskog premijera povijesni dan i trenutak za obitelji kojima u životu više neće dominirati mobiteli. "Ovo je dan u kojem je moj ponos što sam premijer Australije veći nego ikada. Ovo je svjetski primjer. Australija pokazuje da je dosta – dosta je bilo", kazao je Anthony Albanese.

Ta je poruka odjeknula izvan granica, kao i problemi koji ne biraju zemlju – ovisnost i nasilje na internetu šire se svijetom.

"Stoga mi je drago što su uveli ovu zabranu kako bi je provjerili. Eksperimentirat će sa zakonom, a mi ćemo moći učiti iz australskog zakona", ističe zastupnica u Europskom parlamentu, Christel Schaldemose.

Cijeli svijet, pa i Hrvatska, sada pomno prati hoće li ovo ostati izolirani eksperiment ili novi standard.