Stigli prodavači božićnih drvaca: Pogledajte kakve su cijene, ali i što Hrvati najviše traže

Božićna atmosfera svakog dana osjeti se sve više, a čarobnih obiteljskih trenutaka koje nosi prosinac nema bez božićnog drvca. Ponuda je bogata, a interes velik, pa je novinar Boris Mišević obišao jednu od lokacija prodaje drvaca i razgovarao s uzgajivačem Mariom Berane­kom.

Ove godine najviše se traži nordijska jela. Riječ je o vrsti koja se uzgaja od 10 do 15 godina. Beranek ističe da je unatoč inflaciji zadržao lanjske cijene.

„Kod mene su cijene na razini prošlogodišnjih. Raspon cijena je od 20 do 80 eura“, kazao je Mario Beranek, uzgajivač božićnih drvaca. Na prvi dan prodaje otkriva što kupci najradije nose kući. „Najviše idu silberi i nordijske jele, a traženi su i borovi s korijenom u tegli,“ objašnjava Beranek.

'Pravi bor je ljepši od plastike'

Trend prirodnih i umjetnih drvaca, kaže, otprilike je izjednačen, ali on ima jasnu preporuku: „Ja mislim da je negdje pola-pola, ali ovim putem pozivam građane da kupe pravi bor. Pravi bor je uvijek ljepši od plastike.“

Kupci često muku muče s prijevozom velikih drvaca, no Beranek kaže da je to rutinska stvar: „Dečki ga pakiraju u top i mrežu da lakše stane u auto.“

A što s iglicama i trajanjem drvca u domu, upitao je reporter Mišević. „Kada se friško sječe, ne opada ništa. Ali se može postaviti posuda s vodom, kao kad kupite cvijeće i postavite ga u vazu. Onda bor pije vodu i duže traje u kući.“

Nordijska jela ostaje favorit i zbog praktičnih razloga: „Ona ima mekane iglice, dok silber ima svoju ljepotu, ali malo oštrije iglice.“