Veterinar otkrio pet pasmina koji su izvrsni ljubimci: 'Ove pse bih i ja rado imao'

Dovođenje psa u vaš dom odluka je koja mijenja život. Uz golem izbor pasmina koje se razlikuju po osobnosti, potrebama za njegom i sklonostima bolestima, odabir pravog psa može biti i uzbudljiv i zastrašujući. Bilo da vodite aktivan stil života, imate malu djecu ili preferirate ljubimca s manje zahtjeva, za sretan i dugotrajan odnos ključno je odabrati pasminu koja se uklapa u vašu svakodnevicu i okruženje.

Kako bi pomogao u toj važnoj odluci, dr. Ben Simpson-Vernon, britanski veterinar poznatiji kao Ben The Vet na TikToku, podijelio je svoje stručno mišljenje. Na temelju svog kliničkog iskustva i rada s različitim pasminama, izdvojio je nekoliko popularnih pasa koji su izvrsni kućni ljubimci, zajedno s važnim napomenama za buduće vlasnike.

Pet "najboljih" pasmina pasa za kućne ljubimce:

Veterinar je napomenuo da popis nije rangiran po važnosti te je nabrojao pet najboljih pasmina pasa za kućne ljubimce.

1. Mješanici pudli (tzv. doodle psi)

Dr. Ben preporučuje mješance pudli kao što su kokapu (Cockapoo) i kavapu (Cavapoo), osvrćući se na česte kritike koje se mogu naći na internetu kada je riječ o ovim psima.

"Na internetu ima jako puno mržnje prema doodle psima. Nema ničeg lošeg u križanju dviju pasmina", rekao je.

Iako neki tvrde da se ovi psi ne mogu uzgajati odgovorno, dr. Ben ističe da problem nije u samom križanju, već u neetičnim uzgajivačima koji stavljaju profit ispred zdravlja i temperamenta pasa. Kada se uzgajaju s pažnjom, doodle psi mogu biti veseli, inteligentni i privrženi te odlični obiteljski ljubimci ako imaju dovoljno fizičke i mentalne stimulacije.

2. Zlatni retriver

Prve riječi kojima ih opisuje Ben The Vet su: "Veliki plišani medvjedić."

"Imam stvarnu slabost prema njima. Iako nijednom psu ne treba potpuno vjerovati kad su djeca u pitanju, zlatni retriveri su uglavnom sjajni s klincima", dodaje.

Jedina zamjerka im je što su skloni raku, a neki znaju i jako sliniti, no to su male mane u usporedbi s njihovom iznimno dragom naravi.

3. Patuljasti šnaucer

Za one koji traže manjeg psa s posebnim izgledom, patuljasti šnaucer donosi šarm i zdravstvene prednosti. Veterinar ističe njihov poznati "brk" i dobro proporcionalno tijelo, za razliku od mnogih pasmina s pljosnatim licima, šnauceri nemaju problema s disanjem ili kralježnicom.

"Imaju zabavne osobnosti. Inteligentni su psi i generalno imaju uravnotežen temperament", dodao je.

Zahvaljujući svojoj pametnoj i živahnoj naravi, izvrsni su kućni ljubimci, ali vlasnici bi trebali paziti na prehranu jer su skloni pankreatitisu. Dr. Ben ih opisuje kao "zdraviju alternativu pasminama poput mopsa ili francuskog buldoga".

4. Koker španijel

Koker španijel je energičan pas kojem treba predan vlasnik spreman na svakodnevnu aktivnost.

"Imam stvarno slabost prema ovoj pasmini, ali to je pas s visokom razinom energije kojem treba puno kretanja", rekao je dr. Ben.

On preporučuje barem jedan do dva sata aktivnosti dnevno. Također upozorava da su skloni infekcijama ušiju, pa je rana i redovita briga o ušima nužna. Uz dovoljno pažnje i vježbe, koker španijeli mogu biti puni ljubavi i odlični članovi aktivne obitelji, piše Express.

5. Stafordski bul terijer (Staffie)

Iz osobnog iskustva sa staffijem po imenu Bessie, dr. Ben hvali ovu pasminu kao izvanrednog obiteljskog psa, razbijajući predrasude o njihovoj naravi.

"Imao sam staffija Bessie dok sam odrastao i bila je fantastičan obiteljski pas", dodao je.

Staffiji su uglavnom zdravi, odani i privrženi, no ponekad mogu imati problema u socijalizaciji s drugim psima, što je važno imati na umu prilikom izbora ove pasmine.

