[KVIZ] Koliko dobro poznaješ povijest, znamenitosti i tradiciju Novigrada?

Novigrad, istarski biser na obali Jadrana, grad bogate povijesti i čuvar mediteranske tradicije. Njegova priča, koja je započela u antičko doba, pretvorila se u globalno poznatu priču o venecijanskom nasljeđu i gastronomskim čudima. Novigrad nije samo grad već je živi spomenik kulture, simbol gostoljubivosti i ponosa čija su arhitektura i manifestacije zauvijek oblikovale sliku Istre. Poznavanje njegove povijesti i tradicije temelj je za razumijevanje bogate hrvatske baštine. Svaki njegov kutak, od drevnih zidina do slikovitog mandrača, priča jedinstvenu priču o nevjerojatnoj povijesti, ljubavi prema tradiciji i našoj ulozi u očuvanju nasljeđa jednog od najšarmantnijih gradova zapadne Istre.

Od antičke prošlosti do Venecijanskog sjaja

Priča o Novigradu počinje u srcu Istre, uz obalu Jadrana, gdje je kao antičko naselje Neapolis, a kasnije Civitas Nova, bio važno središte. Pod vlašću Bizanta, Franaka i na koncu, tijekom više od 500 godina, Mletačke Republike, grad je razvio jedinstveni identitet koji se i danas osjeća u arhitekturi i običajima. Nakon pada Venecije, on doživljava nove promjene, no ostaje vjeran svojoj pomorskoj i ribarskoj tradiciji. Ta povijest, od rimskih temelja do venecijanskih zidina, stvorila je grad koji ponosno spaja svoju prošlost sa suvremenim životom.

Zaštitnik grada i kulturna baština

Iako je imao bogatu povijest, prava snaga Novigrada leži u njegovoj duhovnoj i kulturnoj baštini, čiji je središnji lik zaštitnik grada, sveti Pelagije. Njemu je posvećena župna crkva s impresivnim samostojećim zvonikom, a kip sveca na vrhu služio je ribarima kao vremenska prognoza. No, bio je to niz gastronomskih događanja, Gnam-Gnam Fest, koji je Novigrad upisao na modernu kartu kao čuvara istarskih okusa. Fešta sv. Pelagija, koja se održava svake godine krajem kolovoza, nije samo manifestacija, to je kulturni događaj koji, uz svečanu procesiju, koncerte i vatromet, slavi bogatstvo novigradske baštine. Novigrad je popularizirao jakobove kapice (kapešante) i postavio nove standarde za očuvanje nematerijalne kulturne baštine kroz gastronomiju. Događaji poput Park Food Festa i glazbenih večeri samo su učvrstili njegov status neospornog bisera Istre.

Više od tradicije: Arhitektura i znamenitosti

Novigrad je svoj golemi utjecaj koristio i za očuvanje arhitektonskog blaga. Postao je poznat po gradskim zidinama iz 13. stoljeća, koje i danas opasuju stari grad. Osnovao je Muzej Lapidarium, smješten u modernoj zgradi, koji čuva jednu od najvažnijih zbirki kamenih spomenika u Hrvatskoj, uključujući i Mauricijev ciborij iz 8. stoljeća. Njegov utjecaj na očuvanje arhitekture je neizmjeran, od barokne palače Rigo do jedine lože u Istri smještene uz samo more, Belvedere, svaki stilski odabir postajao je dio identiteta grada. Novigrad je grad koji shvaća moć povijesti i koristi je da ispriča svoju priču.