Napokon se zna odluka! Ovako će raditi kafići u glavnom gradu kad će igrati Vatreni

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević donio je Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Zagreba za vrijeme održavanja utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u nogometu koje se održava U Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Ovako će raditi kafići na području Zagreba:

17. lipnja: Hrvatska - Engleska u 22 sata - kafići će raditi do 2 sata

24. lipnja: Hrvatska - Panama u 1 sat - kafići će raditi do 3 sata

27. lipnja: Hrvatska - Gana u 23 sata - kafići će raditi do 2 sata

Podsjetimo, još u ožujku poslali smo upite u 20 najvećih hrvatskih gradova jer prema radnom vremenu kafića u Hrvatskoj - činilo se da ćemo utakmice gledati samo u "kućnom aranžmanu".

Tko će sve dati dozvole?

Naime, kafići moraju dobiti tzv. "noćne uvjete rada" kako bi se na njihovim terasama i unutar samih ugostiteljskih objekata mogle gledati utakmice. Postoji zakon prema kojem mnogo lokalnih samouprava ne dopušta da se na terasama kafića poslije 22 sata reproducira nikakav zvuk - pa čak niti televizija. Lokalne samouprave - odnosno gradovi i općine trebaju objektima dati dozvole da i nakon tog vremena mogu imati upaljene televizore.

Sve gradove pitali smo kako će oni postupiti, hoće li izdati drugačije rješenje za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva tako da kafići mogu raditi dulje te koji je njihov stav oko cijele te situacije. Zanimalo nas je i planiraju li dopustiti da kafići rade dulje samo kada igra Hrvatska nogometna reprezentacija ili će to vrijediti za cijelo Svjetsko prvenstvo.

Tada smo, čini se, uhvatili ih pomalo nespremne i nitko još nije imao točan plan. Kako je Svjetsko prvenstvo pred vratima - Zagreb se požurio s odlukom.

Tada nam je odgovorilo 14 gradova, a što su napisali, pogledajte OVDJE.