Sydney Sweeney pomagala stanovnicima požarom zahvaćenog kraja gdje je odrasla

Glumica Sydney Sweeney (28) nije ostala po strani dok njezin rodni kraj pustoše razorni požari. Zvijezda serije 'Euphoria' otputovala je u saveznu državu Washington kako bi osobno pomogla stanovnicima pogođenima požarima u okolici Spokanea.

Prema pisanju TMZ-a, Sweeney je po dolasku odmah krenula volontirati. Između smjena donosila je hranu vatrogascima na prvim linijama, a sudjelovala je i u pripremi te podjeli obroka obiteljima koje su ostale bez domova. Navodno je volontirala u organizacijama Second Harvest Food Bank u Spokaneu i World Central Kitchen, gdje je dijelila hranu i pružala pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Foto: B4859/Avalon/Profimedia

Izvori tvrde i da je glumica obilazila trgovine i lokalne restorane kako bi osigurala namirnice i privremeni smještaj za raseljene stanovnike, a donirala je i značajna sredstva nekoliko humanitarnih organizacija koje sudjeluju u pomoći stradalima.

Požari su za Sydney posebno bolna tema jer je odrasla upravo u Spokaneu, gdje njezina obitelj i danas živi. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama poručila je kako će taj grad zauvijek biti njezin dom te otkrila da su požari pogodili i članove njezine obitelji. Pozvala je pratitelje da pomognu donacijama kako bi se zajednica što prije oporavila.

Foto: Instagram Story via sydney_sweeney

Požari u okolici Spokanea zahvatili su više od 10.000 hektara zemljišta, uništili stotine objekata i prisilili desetke tisuća ljudi na evakuaciju.