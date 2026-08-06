FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VOLONTIRALA I DONIRALA /

Sydney Sweeney pomagala stanovnicima požarom zahvaćenog kraja gdje je odrasla

Sydney Sweeney pomagala stanovnicima požarom zahvaćenog kraja gdje je odrasla
×
Foto: Jose Perez/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Požari su za Sydney posebno bolna tema jer je odrasla upravo u Spokaneu, gdje njezina obitelj i danas živi

6.8.2026.
17:35
Hot.hr
Jose Perez/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Glumica Sydney Sweeney (28) nije ostala po strani dok njezin rodni kraj pustoše razorni požari. Zvijezda serije 'Euphoria' otputovala je u saveznu državu Washington kako bi osobno pomogla stanovnicima pogođenima požarima u okolici Spokanea.

Prema pisanju TMZ-a, Sweeney je po dolasku odmah krenula volontirati. Između smjena donosila je hranu vatrogascima na prvim linijama, a sudjelovala je i u pripremi te podjeli obroka obiteljima koje su ostale bez domova. Navodno je volontirala u organizacijama Second Harvest Food Bank u Spokaneu i World Central Kitchen, gdje je dijelila hranu i pružala pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Sydney Sweeney pomagala stanovnicima požarom zahvaćenog kraja gdje je odrasla
Foto: B4859/Avalon/Profimedia

Izvori tvrde i da je glumica obilazila trgovine i lokalne restorane kako bi osigurala namirnice i privremeni smještaj za raseljene stanovnike, a donirala je i značajna sredstva nekoliko humanitarnih organizacija koje sudjeluju u pomoći stradalima.

Požari su za Sydney posebno bolna tema jer je odrasla upravo u Spokaneu, gdje njezina obitelj i danas živi. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama poručila je kako će taj grad zauvijek biti njezin dom te otkrila da su požari pogodili i članove njezine obitelji. Pozvala je pratitelje da pomognu donacijama kako bi se zajednica što prije oporavila.

Sydney Sweeney pomagala stanovnicima požarom zahvaćenog kraja gdje je odrasla
Foto: Instagram Story via sydney_sweeney

Požari u okolici Spokanea zahvatili su više od 10.000 hektara zemljišta, uništili stotine objekata i prisilili desetke tisuća ljudi na evakuaciju.

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike