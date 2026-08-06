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Real Madrid potvrdio najveći transfer u svojoj povijesti: Stigao sjajni Bjelokošćanin

Real Madrid potvrdio najveći transfer u svojoj povijesti: Stigao sjajni Bjelokošćanin
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Foto: Michelle Luka/imago sportfotodienst/Profimedia

Diomande je za RB Leipzig upisao 13 pogotka i deset asistencija u 36 nastupa

6.8.2026.
18:18
Hina
Michelle Luka/imago sportfotodienst/Profimedia
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Španjolski nogometni velikan Real iz Madrida u četvrtak je potvrdio dolazak Bjelokošćanina Yana Diomandea u svoje redove iz njemačkog RB Leipziga, a prema navodima tamošnjih medija ovaj bi 19-godišnji krilni napadač trebao postati najskuplje pojačanje u povijesti "kraljevskog" kluba.

Financijski detalji transfera nisu objavljeni, ali špekulira se kako je Real za Diomandea izdvojio 125 milijuna eura, a iznos odštete bi mogao narasti za još 10 do 15 milijuna ovisno o bonusima. 

Time bi Diomande nadmašio dosadašnji najveći transfer u povijesti Reala koji je 2023. za Judea Bellinghama platio 103 milijuna eura plus 10 milijuna u bonusima. Iz Reala su dodali kako je Diomande potpisao ugovor do ljeta 2033.

Diomande je peto pojačanje Reala za novu sezonu, nakon Marca Cucurelle, Bernarda Silve, Ibrahime Konatea i Denzela Dumfriesa.

Prošle sezone Real nije osvojio niti jedan trofej pa u novu sezonu ulazi vrlo ambiciozno, a na klupu se vratio karizmatični Portugalac Jose Mourinho koji je bio "kraljevski" klub od 2010. do 2013.

Real MadridRb Leipzig
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