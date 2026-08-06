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Vinicius dobio novu ponudu Real Madrida pa povukao čudan potez

Vinicius dobio novu ponudu Real Madrida pa povukao čudan potez
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Foto: Moritz Müller/Alamy/Profimedia

Viniciusu ugovor s Realom istječe sljedeće godine

6.8.2026.
9:18
M.G.
Moritz Müller/Alamy/Profimedia
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Drama oko budućnosti Viniciusa Juniora u Real Madridu dobila je novi nastavak. Nakon što mu je 'Kraljevski klub' dao novu ponudu za produljenje ugovora koji istječe 2027. godine, Brazilac je fanove iznenadio čudnim potezom - sa svog Instagram profila izbrisao je sve objave.

Pregovori o novom ugovoru traju već tjednima. Real Madrid mu nudi oko 22 milijuna eura po sezoni, što je njihova konačna ponuda, a Vinicius i njegovi predstavnici traže plaću od približno 30 milijuna eura, čime bi se izjednačio s prvom zvijezdom kluba Kylianom Mbappéom.

Brazilac (26), čiji trenutačni ugovor istječe u lipnju 2027., vjeruje da zaslužuje biti među najplaćenijim igračima s obzirom na svoj doprinos klubu, dok u klubu očito razmišljaju drugačije.

Nakon što je dobio posljednju ponudu Reala, Vinicius je sa svog Instagrama uklonio kompletan sadržaj i navijačima su zbunjeni i pitaju se je li to znak da je završio s Realom ili se radi o nečemu drugome.

Cijelu situaciju oko pregovora prati i engleski prvak Arsenal, koji je najozbiljniji kandidat za njegovo dovođenje ako ne potpiše novi ugovor, a mediji navode da su razgovori između kluba i igračevog tima već održani te da na Emiratesu raste optimizam oko mogućeg transfera.

Vinicius JuniorReal MadridInstagramPregovoriUgovor
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