FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SEKS BOMBA /

Mnogi je smatraju najzgodnijom ženom Hollywooda, ali prate je i kontroverze

Mnogi je smatraju najzgodnijom ženom Hollywooda, ali prate je i kontroverze
Foto: B4859/Avalon/Profimedia
Sydney Sweeney rođena je 12. rujna 1997. u Spokaneu u saveznoj državi Washington. Glumom se počela baviti još kao djevojčica, a roditelje je nagovorila da se presele u Los Angeles kako bi ostvarila svoj san.
1 /24
VOYO logo

Sydney Sweeney (28) posljednjih se godina prometnula u jednu od najvećih zvijezda Hollywooda. Svjetsku je slavu stekla ulogama u hit-serijama "Euphoria" i "The White Lotus", a od tada ne prestaje nizati uspjehe na filmu i televiziji. Osim glumačkim talentom, pažnju javnosti privlači i svojim glamuroznim modnim izdanjima, zbog kojih je mnogi smatraju jednom od najljepših žena današnjice.

Ipak, njezina karijera nije prošla bez kontroverzi. Od glasina o ljubavnom životu i prekida dugogodišnjih zaruka do kampanja koje su izazvale burne rasprave na društvenim mrežama, Sydney se često nalazi u središtu pozornosti. Unatoč tome, nastavlja graditi uspješnu glumačku i poslovnu karijeru te ostaje jedno od najtraženijih i najkomentiranijih lica Hollywooda.

U galeriji pogledajte zašto Sydney Sweeney mnogi smatraju jednom od najvećih seks-bombi današnjice.

2.8.2026.
6:48
Hot.hr
Profimedia
Sydney SweeneySeksi Donje RubljeSeksi TijeloZgodna Glumica
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija