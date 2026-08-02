Mnogi je smatraju najzgodnijom ženom Hollywooda, ali prate je i kontroverze

Sydney Sweeney (28) posljednjih se godina prometnula u jednu od najvećih zvijezda Hollywooda. Svjetsku je slavu stekla ulogama u hit-serijama "Euphoria" i "The White Lotus", a od tada ne prestaje nizati uspjehe na filmu i televiziji. Osim glumačkim talentom, pažnju javnosti privlači i svojim glamuroznim modnim izdanjima, zbog kojih je mnogi smatraju jednom od najljepših žena današnjice.

Ipak, njezina karijera nije prošla bez kontroverzi. Od glasina o ljubavnom životu i prekida dugogodišnjih zaruka do kampanja koje su izazvale burne rasprave na društvenim mrežama, Sydney se često nalazi u središtu pozornosti. Unatoč tome, nastavlja graditi uspješnu glumačku i poslovnu karijeru te ostaje jedno od najtraženijih i najkomentiranijih lica Hollywooda.

U galeriji pogledajte zašto Sydney Sweeney mnogi smatraju jednom od najvećih seks-bombi današnjice.