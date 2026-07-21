Sydney Sweeney više ne skriva vezu s Braunom: Pokazala intimne trenutke iz Australije

Poznata glumica Sydney Sweeney (28) i glazbeni producent Scooter Braun (45) javno su potvrdili ono o čemu se već neko vrijeme pričalo. Na svom Instagram profilu mlada je zvijezda objavila galeriju privatnih uspomena i time otkrila komadić njihove svakodnevice.

Povod za novu seriju fotografija boravak je u Australiji, gdje glumica trenutno radi na novom filmskom projektu. Uz posao, našla je vremena i za obilazak zemlje, a u objavi naslovljenoj "a little aussie dump" našle su se slike prirode, trenutaka opuštanja, ali i nekoliko zajedničkih snimaka s Braunom.

Zajednički trenuci i opuštene aktivnosti

Pozornost obožavatelja najviše je privukao kadar na kojem joj Braun daje poljubac u obraz dok se ona smiješi prema objektivu. Osim toga, zabilježili su i zajedničko poziranje pored helikoptera u opremi za spašavanje.

Objavljene uspomene prikazuju par u raznim prilikama, od adrenalinskih pothvata s zaštitnim kacigama do elegantnih večernjih izdanja u kojima je on nosio tamno odijelo, a ona svečanu haljinu. Među fotografijama se našla i ona na kojoj su rekreirali čuvenu pozu iz filma Titanic, s Braunom koji je obgrlio Sweeney dok ona pozira raširenih ruku.

Prve glasine o njihovoj romansi počele su kružiti još 2025. godine. Iako su u početku svoju privatnost čuvali od medija i obožavatelja, novim objavama jasno su dali do znanja da skrivanju više nema mjesta.