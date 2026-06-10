Glumica Sydney Sweeney progovorila o šokantnim OnlyFans scenama u Euphoriji

Sydney Sweeney (28), jedna od glavnih glumica popularne serije Euphopria, za Vanity Fair je progovorila o priči svojeg lika u trećoj i posljednjoj sezoni serije.

Jedna od glavnih promjena koje je njezin lik u seriji dobio je snimanje na platformi za odrasle OnlyFans, što je izazvalo razočaranje publike.

Atraktivna glumica progovorila je o tome kako se osjećala kada joj je autor serije Sam Levinson (41) poslao scenarij.

"Bih li ja osobno donijela te odluke? Ne, naravno da ne. Ali ja sam glumica i to je moj posao i ovo je Cassiein život i moći joj odati pravdu i glumiti je onako kako se treba glumiti znači oživjeti Samovu viziju i glumiti Cassie na najranjiviji i najluđi mogući način", objasnila je glumica za VanityFair.

Prema njezinim riječima, motivacija lika jasna je od samog početka.

"Od samog početka vidljivo je da Cassie ima potrebu biti voljena i da potvrdu traži od drugih. Ne zna voljeti samu sebe ako je netko drugi ne voli", rekla je glumica.

Inzistirala na golotinji

Prema Levinsonu, koji je napisao i režirao svih osam epizoda treće i posljednje sezone, upravo je Sweeney inzistirala na tome da se golotinja ne izbjegava. Tijekom gostovanja u podcastu Popcast The New York Timesa, Levinson je rekao da je isprva razmišljao o minimalnom broju golih scena. Objasnio je kako je glumica bila odlučna i inzistirala na tome da pravilno utjelovi lik OnlyFans modela. Levinson je pohvalio glumicu te ju je opisao kao "iznimno profesionalnu", a osim toga je i naglasio da obožava raditi s njom zbog njezine fleksibilnosti.

Glumica je uoči finala serije na svom Instagram profilu objavila fotografiju s kojom je kritičarima uputila poruku: "to se zove...gluma".

Sweeney je za Vanity fair također naglasila kako je iznimno sretna te da ima obitelj i prijatelje koji joj pružaju podršku i razumijevanje.