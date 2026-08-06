Lepa Brena opet pala na pozornici: Snimka je postala hit, a detalj svi komentiraju

Nova snimka pada Lepe Brene (65), jedne od najvećih glazbenih zvijezda regije, postala je popularna na TikToku. Incident se dogodio tijekom njezinog energičnog nastupa u Budvi, a dok je sam pad privukao pažnju, duhovit opis autora snimke i jedan neobičan detalj u pozadini pokrenuli su lavinu komentara.

'Nisi bio na koncertu ako nije pala'

Na snimci vidimo Lepu Brenu na pozornici kluba Top Hill u Budvi usred energičnog nastupa. Odjevena u raskošnu, svjetlucavu kraljevsko plavu haljinu, pjevačica je izvodila svoju prepoznatljivu koreografiju. U jednom trenutku, kada je u zrak podizala nogu, izgubila je ravnotežu i pala na leđa.

U pomoć joj je odmah priskočila mlađa kolegica, vjerojatno prateća pjevačica, dok je Brena uz širok osmijeh prihvatila ruku i profesionalno ustala te nastavila s nastupom kao da se ništa nije dogodilo. Upravo je ta njezina reakcija, ali i opis videa, ono što je oduševilo mnoge.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

"Nisi bio na Breninom koncertu ako Brena nije pala pred tobom", napisao je autor, saževši tako ideju da su ovakve nezgode postale gotovo zaštitni znak njezinih dinamičnih koncerata. Snimka je brzo prikupila više od 52 tisuće pregleda i brojne komentare koji su se kretali od šale do divljenja.

"Možda to radi namjerno, baš svaki put da padne", našalio se jedan korisnik, dok su drugi isticali njezin profesionalizam: "Brena je carica, saplela se o haljinu i nastavila, i sve je OK".

Ovo nipošto nije prvi put da je Lepa Brena doživjela nezgodu na pozornici. Njezini scenski padovi postali su gotovo legendarni dio karijere, a mnogi se i danas sjećaju snimke iz osamdesetih kada se tijekom plesa slučajno udarila nogom u glavu.

Slične situacije događale su joj se tijekom godina, uključujući i pad u Plovdivu 2017., ali i ozbiljniju ozljedu u Zagrebu krajem 2024., kada je na nju pao snimatelj, zbog čega je završila na operaciji slomljenog gležnja.

Bez reakcija

Ipak, osim Brenine brze reakcije, korisnici TikToka primijetili su još jedan zanimljiv detalj koji je izazvao najviše rasprave. Riječ je o muškarcu u žutoj majici, vjerojatno članu osiguranja, koji je stajao tik iza pjevačice i nije pokazao apsolutno nikakvu reakciju dok je padala. "Lik u žutoj majici ni da trepne", "Bože, ni gestu ne napravi, a kamoli da pomogne dami da ustane", samo su neki od komentara na račun njegove hladne reakcije.

Naravno, rasprava se povela i oko samog plesnog pokreta. Dok su jedni pisali poruke podrške poput "Bravo Breno... Nek zavidni laju", drugi su bili kritičniji: "Ne ide joj to dizanje nogu, mora promijeniti ples" ili "Tako je kad baka imitira mladost". Bez obzira na podijeljena mišljenja, ovaj viralni trenutak iz Budve samo je potvrdio status Lepe Brene kao neumorne profesionalke čija energija ponekad prkosi zakonima fizike.