Obožavateljica na Krku ostala u šoku: Lepa Brena joj umalo nogom razbila mobitel u ruci

Društvenim mrežama munjevito se proširila snimka s koncerta Lepe Brene (65) koja je istovremeno oduševila i nasmijala cijelu regiju. Jedna je korisnica Instagrama snimajući nastup glazbene dive iz neposredne blizine, zabilježila trenutak u kojem je legendarna pjevačica svojim slavnim plesnim pokretom zamalo uništila njezin mobitel. Njezin duhoviti osvrt na cijelu situaciju pretvorio je običnu snimku s koncerta u viralni hit o kojem svi pričaju.

Video je nastao tijekom jednog od dva rasprodana koncerta koje je Lepa Brena održala ovih dana u Malinskoj na otoku Krku. Ovi nastupi postali su svojevrsna ljetna tradicija i nezaobilazan događaj za sve ljubitelje njezine glazbe na Jadranu. Spomenuta snimka pruža jedinstven pogled iz perspektive najvatrenijih obožavatelja - onih iz prvog reda.

U atmosferi ispunjenoj energijom, dok je Brena izvodila svoju pjesmu "Kolovođa", dogodio se spomenuti trenutak. Izvodeći svoj prepoznatljivi visoki zamah nogom, pjevačičino stopalo prošlo je tek nekoliko centimetara od objektiva mobitela.

Svjesna bliskog susreta, autorica je na snimku dodala duhoviti tekst: "Ono kad ti Lepa Brena skoro razbije nogom Iphone 17 pro max".

Legendarni nastup iz '83.

Ovaj kratki isječak ponovno je pokrenuo raspravu o nevjerojatnoj energiji i scenskoj dominaciji Lepe Brene, koja i nakon više od četiri desetljeća na sceni izvodi zahtjevne koreografije s jednakom strašću. Njezin visoki zamah nogom postao je ikoničan dio njezinih nastupa, simbol njezine snage i vitalnosti, ali, kao što se pokazalo, ponekad i rizičan potez. Stariji obožavatelji odmah su se prisjetili anegdote s njezinog koncerta u Mostaru davne 1983. godine. Tada se, izvodeći isti pokret, slučajno udarila nogom u glavu i pala na pozornici, no bez oklijevanja je ustala i profesionalno nastavila pjevati kao da se ništa nije dogodilo.