Šetnje po koritu Drave izgledaju bezazleno: Stručnjaci upozoravaju na skrivenu opasnost

Fotografije Osječana koji zbog iznimno niskog vodostaja hodaju dijelovima korita Drave privukle su veliku pozornost na društvenim mrežama.

Kako piše SiB.hr, iako otkriveni sprudovi izgledaju primamljivo, stručnjaci upozoravaju da takve šetnje mogu biti iznimno opasne.

Korito se stalno mijenja

Zamjenik voditelja VGO Osijek Mario Spajić ističe da se riječno korito zbog strujanja vode neprestano mijenja.

"Svakako je opasno šetati po koritu Drave. Izgleda privlačno kada su niski vodostaji, ali korito Drave sastoji se od pijeska. Kako Drava teče, tako se i korito mijenja – negdje je danas sprud, a nakon dan ili dva ili čak kraće više ga nema i može biti puno dublje. Pozivamo, stoga, građane na krajnji oprez i izbjegavanje takvih situacija", rekao je za SiB.hr.

Na opasnost upozorava i Andrej Slivka, instruktor ronjenja i dopredsjednik Ronilačkog centra Osijek. Kaže da se ispod površine kriju rupe, podvodne dine, kamenje, virovi i snažne protustruje.

"Drava može biti plitka, ali na nekim dijelovima odjednom imate rupu od preko dva metra dubine. Dovoljno je da se netko zaglavi u kamenje i da dođe do neželjenog ishoda", upozorio je.

Dodao je i činjenicu da je neki dio rijeke trenutno plitak ne znači i to da je siguran, pa čak ni za kupače i plivače koji isto tako trebaju biti na oprezu.

U slučaju nesreće odmah nazvati 112

Ako se netko nađe u opasnosti, najvažnije je ostati smiren, pokušati pomoći bez ugrožavanja vlastite sigurnosti i odmah pozvati broj 112.

Podsjetimo, prema službenim podatcima DHMZ-a, vodostaj Drave kod Osijeka trenutačno iznosi -169 centimetara i zasad je stabilan. Iz Hrvatskih voda navode da je teško procijeniti koliko će takvo stanje trajati jer sve ovisi o količini padalina.