Dim šumskih požara uništava plodnost: 'To je velika, divovska otrovna juha čestica'

Plamen nije jedina stvar koja sije pustoš. Dok raste javna svijest o sve većem broju šumskih požara, poput onih u Kaliforniji koji redovito prisiljavaju na evakuacije ili kanadskih požara čiji je dim zagadio zrak iznad New Yorka, stručnjaci naglašavaju da se popratna opasnost od udisanja dima mora shvatiti iznimno ozbiljno. To se posebno odnosi na one koji pokušavaju začeti ili su već trudni, jer najnovija istraživanja otkrivaju razorne posljedice dima na reproduktivno zdravlje.

'Divovska otrovna juha' koja napada cijelo tijelo

Opasnost dima leži u njegovu složenom sastavu. Dr. Courtney Howard, liječnica hitne medicine i predsjednica Globalnog saveza za klimu i zdravlje, opisuje ga kao "toksični proizvod svega što je izgorjelo", uključujući kuće i automobile, te ga naziva "zaista velikom, divovskom otrovnom juhom čestica i plinova".

Ova "juha" sadrži zastrašujući koktel štetnih tvari. Prema Lukeu Montroseu, toksikologu za okoliš sa Sveučilišta Colorado State, u dimu šumskih požara vreba najmanje tisuću različitih toksina.

"Kada bih vam dao popis, prepoznali biste neke od njih kao vrlo loše, često povezane s izgaranjem dizelskog goriva ili dima cigareta, stvari poput formaldehida ili hlapljivih organskih spojeva", rekao je Montrose. "Dakle, sam dim po sebi može biti štetan."

Iako su posljedice najizraženije za osjetljive skupine, dim nije nimalo bezazlen za sve ljude. Znanstvenici su za Associated Press potvrdili da napada gotovo svaki dio tijela, pogoršava respiratorne probleme poput astme, može izazvati srčane udare, pa čak i probleme s mentalnim zdravljem. Ove posljedice mogu biti razorne i, prema procjenama, dovode do smrti desetak tisuća ljudi godišnje.

Posebna opasnost za plodnost i trudnoću

Najnoviji znanstveni podaci sve jasnije upućuju na to da je dim šumskih požara značajna i rastuća prijetnja za plodnost muškaraca i žena. Ključni krivci su fine čestice (PM2,5) i endokrini disruptori prisutni u dimu, piše The New York Post.

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Udar na zdravlje muškaraca

Prema studiji objavljenoj početkom 2026. godine u Nacionalnoj medicinskoj knjižnici, znanstvenici su otkrili da udisanje dima šumskih požara može smanjiti koncentraciju i ukupan broj pokretnih spermija, što proizvodi izrazito negativan učinak na kvalitetu sperme. Poznato je da organske tvari u finim česticama djeluju kao endokrini disruptori, kemikalije koje ometaju lučenje muških hormona i tako izravno smanjuju broj i kvalitetu spermija.

Rizici za žene i nerođenu djecu

Posljedice za žene i trudnoću jednako su zabrinjavajuće. Studija iz 2024. godine, objavljena u časopisu American Journal of Epidemiology, pokazala je da izloženost dimu može povećati rizik od prijevremenog poroda i doprinijeti nižoj porođajnoj težini novorođenčadi. Neka od te djece kasnije mogu patiti od doživotnih problema s disanjem.

Istraživanja na životinjama dodatno potvrđuju ove rizike. Studija iz 2025. provedena na štakorima otkrila je da izloženost PM2,5 česticama iz dima remeti menstrualni ciklus, smanjuje broj zrelih jajnih stanica i povećava gubitak ploda. Iako se radi o životinjskom modelu, znanstvenici upozoravaju da rezultati ukazuju na ozbiljne rizike za reproduktivnu funkciju kod žena.

Klimatske promjene dolijevaju ulje na vatru

Sve veći broj studija koje se bave ovim problemom, potaknut globalnim požarima 2018. i 2019. godine, potvrđuje ozbiljnost situacije. Dr. Mary Johnson, znanstvenica za zdravlje okoliša sa Sveučilišta Harvard, izjavila je kako "izlazi sve više i više studija" koje ispituju ove zdravstvene učinke.

Povezanost između klimatskih promjena i šumskih požara je nedvojbena. Porast temperatura i dugotrajna sušna razdoblja stvaraju idealne uvjete za njihov nastanak i širenje. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je na nagli porast šumskih požara u Europi, što znači da je sve veći broj ljudi izložen štetnom dimu. Time ovaj problem postaje globalno javnozdravstveno pitanje.

Kada ste suočeni s dimom šumskog požara, preporučuje se korištenje maski na otvorenom, boravak u prostoru s dobrim ventilacijskim sustavom i brtvljenje svih otvora kroz koje dim može ući. Ipak, najvažniji savjet je i najjednostavniji. "Ako je ikako moguće, kloniti se dima je prioritet broj jedan", zaključila je dr. Johnson.

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