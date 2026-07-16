Na plažama su se kontrolirali kupaći kostimi, a jedan je model iz 1946. izazvao veliki skandal

Kupaći kostimi odavno više nisu samo odjeća za kupanje. Tijekom posljednjih sto godina postali su simbol ženske emancipacije i savršeno ilustriraju razvoj odnosa prema tijelu, ne samo kod žena, nego i u cijelom društvu. Dok su početkom 20. stoljeća žene na plažu odlazile u dugim kupaćim haljinama, količina tkanine postupno se smanjivala sve do današnjeg oblika.

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Još na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće odjeća za kupanje morala je pokrivati gotovo cijelo tijelo. Žene su u vodu ulazile u dugim haljinama, sa šeširima, a, vjerovali ili ne, često i u čarapama.

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U 20-im i 30-im godinama moda se, srećom, počela mijenjati prema praktičnijim jednodijelnim modelima s nešto manje tkanine. Ipak, bili su još daleko od današnjih bikinija sastavljenih tek od minimalističkih trakica. Naprotiv, na plažama su se često provodile kontrole kako bi se provjerilo jesu li kupaći kostimi prekratki i otkrivaju li previše kože. Danas je to nezamislivo, zar ne?

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Daljnja promjena dogodila se u 30-im godinama, kada su se pojavili prvi dvodijelni kupaći kostimi. No nemojte se zavarati – donji dio tadašnjih bikinija imao je i dalje duže, čedne nogavice, a pokazivanje pupka nije dolazilo u obzir.

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To se promijenilo tek 1946. godine, kada je francuski dizajner Louis Réard predstavio današnji oblik bikinija. Model koji je otkrivao pupak izazvao je skandal i dugo se smatrao previše provokativnim. Prve bikinije morala je nositi plesačica Micheline Bernardini, jer su profesionalne manekenke odbile tako odvažan komad. No kako se društvo nakon Drugog svjetskog rata počelo opuštati, a sunčanje postalo pravi hit, ''nečedni“ bikiniji postupno su osvojili javnost.

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Veliku ulogu u tome imao je i Hollywood. U 50-im godinama dvodijelni kupaći kostimi povezali su se s glamuroznim stilom i pin-up modom. Bili su čedniji od Réardovih bikinija, a zvijezde poput Marilyn Monroe nosile su modele s visokim strukom koji su naglašavali siluetu, ali nisu previše otkrivali.

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To se promijenilo u 60-im godinama, kada je otkriveni pupak popularizirao Hollywood kroz filmove poput ''I Bog stvori ženu“ i ''Dr. No“, u kojima su glumile Brigitte Bardot i Ursula Andress. Bikiniji su tada doslovno osvojili svijet.

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Sedamdesete i osamdesete donijele su odvažnije krojeve i jarke boje. U 90-ima je svijet osvojila era serije ''Baywatch“ i crveni jednodijelni kupaći kostim Pamele Anderson, koji je postao jedan od najpoznatijih simbola mode za plažu. Iako su se jednodijelni modeli vratili, imali su duboke izreze i visoko izrezane bokove.

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Na prijelazu tisućljeća glavnu riječ preuzele su supermodeli. Gisele Bündchen, Petra Němcová i Daniela Peštová krasile su naslovnice časopisa i poznato izdanje Sports Illustrated Swimsuit Issue. Pažnju je privukla i Halle Berry u filmu o Jamesu Bondu ''Umri drugi dan“, gdje su njezini narančasti bikiniji postali kultni.

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S dolaskom društvenih mreža oko 2010. godine, moda kupaćih kostima preselila se iz časopisa na Instagram. Zvijezde poput Kim Kardashian, Rihanne i Beyoncé pretvorile su fotografije s odmora u novi modni fenomen.

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Danas trendove određuju imena poput Emily Ratajkowski, Hailey Bieber i Kylie Jenner, koje kombiniraju minimalističke krojeve s retro stilom i vraćaju eleganciju prošlih vremena.