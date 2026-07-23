Tihi svjedok prošlosti: Istražite podzemni svijet Medvednice, skriva tajne stare 40.000 godina

Na samo nekoliko kilometara od užurbanog središta Zagreba, u gustim šumama jugozapadnog dijela Medvednice, skriva se ulaz u jedan posve drugačiji svijet. Špilja Veternica nije samo geomorfološki spomenik prirode, već i tihi svjedok burne prošlosti, portal koji posjetitelje vodi duboko u povijest zagrebačkog kraja. Iako na prvi pogled ne očarava raskošnim sigama kao neke druge, poznatije špilje, njezina prava vrijednost leži u slojevitim pričama koje čuva njezina vječna tama.

Putovanje kroz vrijeme, korak po korak

Ulazak u Veternicu nije običan izlet, već hod kroz geološka i povijesna razdoblja. Smatra se najstarijim arheološkim nalazištem na području Zagreba, mjestom gdje su pronađeni dokazi o životu stari desetcima tisuća godina.

U njezinim hladnim dvoranama skrivali su se neandertalski lovci musterijanske kulture, čija su kamena oruđa, ognjišta i ostaci kostiju otkrili djelić njihovog surovog života prije otprilike 40.000 godina.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Posebno mjesto u njihovim vjerovanjima zauzimao je kult špiljskog medvjeda, moćne životinje čiji su ostaci, uključujući impresivnu čeljust utisnutu u stijenu, pronađeni u velikom broju. No, medvjed nije bio jedini prapovijesni stanovnik; tminom Veternice nekada su se kretali i davno izumrli špiljski lav, leopard, hijena, nosorog i golemi jelen. Kasnije su njezine hodnike koristili i rimski vojnici, o čemu svjedoče pronađeni novčići i fibule, ali i srednjovjekovni razbojnici koji su u njoj pronalazili sigurno utočište.

Podzemni svijet iskonske ljepote

Veternica svoju ljepotu ne duguje klasičnim špiljskim ukrasima. Njezina je privlačnost sirovija, iskonskija. Oblikovana je strpljivim radom vode koja je milijunima godina ponirala s područja Ponikvi i probijala se kroz pukotine u vapnenačkim stijenama. Upravo je ta voda stvorila jedinstvene geomorfološke oblike koje posjetitelji danas mogu vidjeti na uređenoj stazi dugoj 380 metara.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Vodiči će vam pokazati ovalne erozijske forme nastale vrtloženjem vode, kupole na stropu, dine pijeska koje je ostavio posljednji podzemni potok, ali i impresivni Kameni slap, kamenu formaciju koja izgleda kao da se voda sledila u trenutku. U Koncertnoj dvorani, poznatoj po izvanrednoj akustici, nalazi se i Zdenac želja, dok stropovi na nekim mjestima otkrivaju fosile drevnih školjaka i morskih ježinaca iz roda Clypeaster, nijeme svjedoke vremena kada je ovo područje prekrivalo Panonsko more. Špilja je ime dobila po strujanju zraka (vjetru) koje se osjeti na ulazu zbog stalne temperature od oko 10 Celzijevih stupnjeva.

Tajanstveni vladari vječne tame

Danas su glavni i najvažniji stanovnici Veternice šišmiši. Ovi samozatajni noćni letači pronašli su u špilji idealno sklonište, a zabilježeno je čak šesnaest različitih vrsta, što Veternicu čini jednim od najvažnijih zimovališta za šišmiše u Hrvatskoj.

Dvanaest vrsta ovdje provodi zimski san ili hibernaciju, osjetljivo razdoblje tijekom kojeg ih se ne smije uznemiravati. Zbog toga je špilja zatvorena za posjetitelje tijekom zimskih mjeseci, od studenog do travnja.

Kako bi se suživot ljudi i šišmiša odvijao u skladu, na ulaz su postavljena posebna "bat friendly" vrata koja ovim životinjama omogućuju nesmetan prolaz, istovremeno štiteći unutrašnjost. Važnost ovih stvorenja za ekosustav slavi se svake godine zadnje subote u kolovozu, kada se ispred špilje održava Međunarodna noć šišmiša, edukativna manifestacija za sve uzraste.

Praktični vodič za posjetitelje

Posjet Veternici zahtijeva malo planiranja, no iskustvo je vrijedno truda. Do špilje je najlakše doći automobilom preko Zelene magistrale do parkirališta kod Ponikvi. Odatle vas ugodna, petnaestominutna šetnja šumskom stazom dovodi do planinarskog doma Glavica, od kojeg se za samo pet minuta spuštate do ulaza.

Alternativa je javni prijevoz, autobusom broj 124 s Črnomerca do Gornjeg Stenjevca, a potom dvadesetak minuta pješice uz potok Dubravicu. Posjet je moguć isključivo uz stručnog vodiča Parka prirode Medvednica, a obilazak traje između 45 i 60 minuta. Zbog stalne niske temperature, čak i ljeti je obavezno ponijeti topliju, slojevitu odjeću, a zbog vlažnog i blatnjavog terena ključna je čvrsta i neklizajuća obuća. Špilja je za individualne posjetitelje otvorena od travnja do kraja studenog, vikendom i praznicima.

Veternica nije samo izletište, ona je živi muzej i učionica na otvorenom, a posjet je iskustvo koje se dugo pamti.

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