Teška kao žličica šećera: Znanstvenici pronašli životinju koju su smatrali izumrlom

Znanstvenici u Nigeriji ovih dana imaju razloga i za slavlje i za zabrinutost. U prašumi Afi Mountain pronašli su kratkorepog šišmiša teškog svega sedam grama, vrstu koja nije viđena punih 45 godina.

No samo nekoliko tjedana nakon tog iznimnog otkrića rezervat je zahvatio razorni šumski požar. Rijetkog šišmiša tijekom istraživanja špilja pronašla je ekologinja dr. Iroro Tanshi (41) sa svojim timom, piše The Guardian.

Foto: Profimedia

Šišmiš težak kao čajna žličica

Ovaj sićušni sisavac, težak tek koliko čajna žličica šećera i prepoznatljiv po karakterističnom nosnom listu, desetljećima se smatrao nestalim, a mnogi su vjerovali i da je izumro.

Oduševljenje zbog njegova ponovnog pronalaska, nažalost, nije dugo trajalo. Nekoliko tjedana poslije požar je poharao velik dio rezervata, uništio tisuće hektara šume i prisilio istraživače na evakuaciju. Dr. Tanshi, ovogodišnja dobitnica Goldmanove nagrade za okoliš, odmah se uključila u koordinaciju aktivnosti za suzbijanje novih požara i zaštitu preostalog staništa ove iznimno rijetke vrste.

Prema procjenama stručnjaka, u prirodi danas živi manje od 1500 kratkorepih šišmiša. Njihove kolonije broje tek desetak do petnaest jedinki, a čak ih i dim od požara može trajno otjerati iz špilja u kojima obitavaju.

"Rad dr. Tanshi promijenio je način na koji ljudi gledaju na šišmiše. Iako ih mnogi doživljavaju s odbojnošću, oni imaju nezamjenjivu ulogu u očuvanju ekosustava jer se hrane kukcima i oprašuju brojne biljne vrste", stoji u obrazloženju Goldmanove nagrade.

Foto: Profimedia

Dr. Tanshi zato postavlja pitanje koje zabrinjava znanstvenike diljem svijeta: koliko još vrsta koje se danas smatraju nestalima ili čak izumrlima zapravo i dalje preživljava u nedovoljno istraženim afričkim šumama?

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