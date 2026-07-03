FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JEDNA OD NAJRJEĐIH /

Teška kao žličica šećera: Znanstvenici pronašli životinju koju su smatrali izumrlom

Teška kao žličica šećera: Znanstvenici pronašli životinju koju su smatrali izumrlom
×
Foto: Profimedia

Jedna od najrjeđih životinja na svijetu uočena je nakon punih 45 godina. Znanstvenici su prije ovog otkrića smatrali da je izumrla, no njezina budućnost i dalje je krajnje neizvjesna

3.7.2026.
15:32
Magazin.hr
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Znanstvenici u Nigeriji ovih dana imaju razloga i za slavlje i za zabrinutost. U prašumi Afi Mountain pronašli su kratkorepog šišmiša teškog svega sedam grama, vrstu koja nije viđena punih 45 godina.

No samo nekoliko tjedana nakon tog iznimnog otkrića rezervat je zahvatio razorni šumski požar. Rijetkog šišmiša tijekom istraživanja špilja pronašla je ekologinja dr. Iroro Tanshi (41) sa svojim timom, piše The Guardian.

Teška kao žličica šećera: Znanstvenici pronašli životinju koju su smatrali izumrlom
Foto: Profimedia

Šišmiš težak kao čajna žličica

Ovaj sićušni sisavac, težak tek koliko čajna žličica šećera i prepoznatljiv po karakterističnom nosnom listu, desetljećima se smatrao nestalim, a mnogi su vjerovali i da je izumro.

Oduševljenje zbog njegova ponovnog pronalaska, nažalost, nije dugo trajalo. Nekoliko tjedana poslije požar je poharao velik dio rezervata, uništio tisuće hektara šume i prisilio istraživače na evakuaciju. Dr. Tanshi, ovogodišnja dobitnica Goldmanove nagrade za okoliš, odmah se uključila u koordinaciju aktivnosti za suzbijanje novih požara i zaštitu preostalog staništa ove iznimno rijetke vrste.

Prema procjenama stručnjaka, u prirodi danas živi manje od 1500 kratkorepih šišmiša. Njihove kolonije broje tek desetak do petnaest jedinki, a čak ih i dim od požara može trajno otjerati iz špilja u kojima obitavaju.

"Rad dr. Tanshi promijenio je način na koji ljudi gledaju na šišmiše. Iako ih mnogi doživljavaju s odbojnošću, oni imaju nezamjenjivu ulogu u očuvanju ekosustava jer se hrane kukcima i oprašuju brojne biljne vrste", stoji u obrazloženju Goldmanove nagrade.

Teška kao žličica šećera: Znanstvenici pronašli životinju koju su smatrali izumrlom
Foto: Profimedia

Dr. Tanshi zato postavlja pitanje koje zabrinjava znanstvenike diljem svijeta: koliko još vrsta koje se danas smatraju nestalima ili čak izumrlima zapravo i dalje preživljava u nedovoljno istraženim afričkim šumama?

POGLEDAJTE GALERIJU

 

 

šišmišživotinjaZnanstveniciPrasuma
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike