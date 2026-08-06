Završena brakorazvodna parnica poznatog para: Dok je drugoj kupovao Rolex, ona nije imala za hranu

Višegodišnja i burna brakorazvodna parnica između glumca Ioana Gruffudda (52) i njegove bivše supruge Alice Evans (58) napokon je završila. Sud u Los Angelesu donio je odluku prema kojoj će zvijezda filma 'Fantastična četvorka' morati povećati iznos financijske potpore koju daje bivšoj supruzi i njihovoj djeci, iako je prethodno tražio da se u potpunosti ukine, prenosi Daily Mail.

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Zabrana prilaska

Bivši supružnici u ožujku su proveli devet dana na sudu, a sudac Michael J. Convey tada je Alice Evans odredio petogodišnju zabranu prilaska Gruffuddu. Zaključio je da je glumica godinama uznemiravala i zlostavljala Gruffudda te njegovu sadašnju suprugu Biancu Wallace, zbog čega su, navodno, trpjeli 'ozbiljne emocionalne posljedice'.

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Nije imala što jesti

Ipak, kada je riječ o financijskom dijelu spora, sud je uglavnom presudio u korist Evans. Gruffudd je tvrdio da je bivšoj supruzi tijekom godina isplatio čak 400.000 dolara više nego što je bio dužan, no nakon analize financijskih vještaka sud je zaključio da je preplata iznosila oko 27.000 dolara, piše Daily Mail.

Glumica Alice Evans tvrdi da je nakon razvoda ostala bez sredstava za život te da je bila prisiljena zatražiti pomoć u obliku bonova za hranu, dok njezin bivši suprug, glumac Ioan Gruffudd, prema njezinim riječima, vodi "raskošan život" i svojoj zaručnici kupuje luksuzne Rolex satove, prenio je Independent još 2024. godine.

Imaju dvije kćeri

Evans je tijekom postupka tvrdila da se nakon razvoda 2021. godine našla u teškoj financijskoj situaciji. Sud je pritom uzeo u obzir i činjenicu da njihove kćeri, 16-godišnja Ella i 12-godišnja Elsie, žive isključivo s majkom. Prema presudi, Gruffudd će Evans morati isplaćivati 10 posto svojih bruto prihoda, što trenutno iznosi oko 1862 dolara mjesečno. Takva odluka temelji se na predbračnom ugovoru koji su potpisali prije vjenčanja, a brak im je trajao 14 godina.

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Sud kritizirao obje strane

Sud je utvrdio i da je 168.000 dolara na štednom računu u vlasništvu Alice Evans njezina osobna imovina, no istodobno ju je kritizirao jer taj novac nije na vrijeme prijavila sudu, čime je narušila vlastitu vjerodostojnost. Evans je objasnila da je ušteđevinu potrošila na životne troškove nakon rastave.

Tijekom postupka sporna su bila i četiri računa koja pripadaju Gruffuddu. Glumac je u jednom trenutku tvrdio da predstavljaju zajedničku bračnu imovinu, a zatim promijenio iskaz, no sudac nije prihvatio njegovo novo tumačenje.

Zašto nije izgubila pravo na uzdržavanje?

Iako je sud potvrdio da je Evans godinama vodila kampanju internetskog uznemiravanja bivšeg supruga i njegove nove partnerice, zaključeno je da njezino ponašanje predstavlja prekršaj, a ne kazneno djelo. Upravo zbog toga nije izgubila pravo na uzdržavanje predviđeno predbračnim ugovorom. Sudac je u obrazloženju naveo da je njezino ponašanje ozbiljno narušilo emocionalno stanje Gruffudda i njegove supruge te negativno utjecalo na glumčevu mogućnost rada i ostvarivanja prihoda.

Tvrdi da je danas druga osoba

Odvjetnica Alice Evans tijekom suđenja poručila je kako je njezina klijentica u vrijeme spornih objava prolazila kroz iznimno teško razdoblje nakon raspada braka i izolacije tijekom pandemije. Dodala je da ju je posebno pogodila spoznaja da je Gruffudd započeo novu vezu s Biancom Wallace. Naglasila je i da je Evans u međuvremenu ugasila svoj profil na društvenoj mreži X i prestala slati uvredljive poruke. Kako kaže, trogodišnja zabrana prilaska, uvedena 2022. godine, otežala joj je pronalazak posla, putovanja s kćerima i sudjelovanje na važnim obiteljskim događajima.