Djeca Jennifer Lopez na udaru kritika: 'Jede li on išta?... Zašto su stalno na mobitelu? '

Globalna superzvijezda Jennifer Lopez (56) podijelila je s pratiteljima na Instagramu dirljiv uvid u svoje privatne trenutke, objavivši seriju fotografija s putovanja po Italiji sa svojim 18-godišnjim blizancima. Putovanje nije bilo samo odmor, već i emotivni oproštaj prije nego što njezina djeca otiđu na fakultetu.

"Putovanje s mojim kokosićima prije nego što odu na fakultet", napisala je pjevačica i glumica u opisu objave koja prikazuje obitelj kako uživa u ljepotama Italije, od vožnje gondolom u Veneciji do posjeta povijesnim znamenitostima poput Koloseuma u Rimu i Leonardove "Posljednje večere" u Milanu.

Više od 15 tisuća komentara

Dok je većina pratitelja s oduševljenjem reagirala na obiteljske fotografije, hvaleći Lopez kao "sjajnu mamu", neki su primijetili detalje koji su izazvali raspravu. Na snimci vožnje gondolom, dok Jennifer uživa u noćnom krajoliku Venecije, njezino dijete rođeno kao žensko imena Emme Maribel Muñiz, koje je nedavno promijenilo ime u Oskar, sjedi pored nje i gleda u mobitel. To je potaknulo jednog korisnika na komentar: "Današnja djeca jednostavno ne mogu bez svojih telefona. Prekrasna vožnja gondolom, a oni nisu prisutni."

Foto: Profimedia

Komentari o izgledu njezine djece

Više korisnika komentiralo je nevjerojatnu sličnost blizanaca s njihovim ocem, pjevačem Marcom Anthonyjem. "Kako to da netko tako prekrasan ima tako 'prekrasnu' djecu... Izgledaju baš poput njihovog 'prekrasnog' oca" (op. a. misli se na Marca Anthonyja), napisao je jedan pratitelj aludirajući na to da joj djeca ne izgledaju lijepo kao ona. Drugi je komentirao "Ova djeca moraju frizeru, izgledaju kao da ih je netko vukao kroz grmlje".

Na nekim fotografijama vidi se njezin sin Max Muñiz u kratkim hlačama koje otkrivaju njegove vrlo vitke noge. To je izazvalo mnogo nepromišljenih komentara poput "Jede li on išta" ili "Molim se za njega".

Jedna pratiteljica osudila je ovakve zlonamjerne komentare i sažela svoje misli u dulji tekst:

"Ovi komentari... Nije ni čudo što neke slavne osobe više ništa ne dijele o svom privatnom životu. Vjerojatno su se odlično proveli bez obzira na sve, a nekoliko fotografija nikada ne može ispričati cijelu priču. JLo, jednog dana će tvoji blizanci gledati ove fotografije i smiješiti se jer ih je njihova mama odvela u Italiju i jer su svi zajedno provodili vrijeme, vjerojatno uz puno smijeha, kvalitetnih razgovora i lijepih trenutaka, a to je jedino što je važno. Bog vas blagoslovio!", napisala je.

Unatoč različitim reakcijama, objava Jennifer Lopez ostaje dirljiv podsjetnik na prolaznost vremena i univerzalno iskustvo roditeljstva, prikazujući zvijezdu u njezinoj najvažnijoj ulozi - ulozi majke koja se s ponosom i sjetom priprema za novo poglavlje u životu svoje djece.