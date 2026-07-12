Novi podaci otkrivaju: Hrvatska se mijenja, nećete vjerovati koliko se blizanaca rađa!

Zanimljive podatke objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo: lani su rođena 474 para blizanaca, a zabilježena su i dva slučaja trojki.

Ukupno je rođeno 361 dijete više nego godinu prije, dok je gotovo svaka treća beba na svijet došla carskim rezom. Zabilježeno je i sedam poroda djevojčica mlađih od 15 godina te osam poroda žena starijih od 50.

Trend rađanja u sve kasnijoj dobi vidljiv je i u Hrvatskoj. Najviše rodilja, njih 35 posto, bilo je u dobi od 30 do 34 godine, dok je 29 posto žena rodilo između 25. i 29. godine. Pet posto rodilja bilo je u četrdesetima.

Jedna od njih je i Lina iz Zagreba, koja je prije dva dana, u 37. godini, rodila svoje prvo dijete.

"Prva riječ kojom bih to opisala je ekstaza. Sada se privikavam na novu situaciju i uživam u maženju s bebom, to je najljepši dio", rekla je.

Kada je doznala da je trudna, priznaje, najprije se nasmijala jer se osjeća mnogo mlađe.

"Nisam bila sigurna hoće li mi se to uopće dogoditi u životu, ali presretna sam što jest", kazala je.

Trudnoća joj je bila visokorizična, no uz pomoć liječnika i medicinskog osoblja završila je bez komplikacija.

Sve više prvih trudnoća nakon 35. godine

Voditeljica Odjela rađaonice u KBC-u Sestre milosrdnice Vesna Gall kaže da su trudnoće nakon 35. godine sve češće, pa i kada je riječ o prvom djetetu.

"To je evidentan trend. Trudnoće iznad 35. godine vrlo su učestale, pa čak i nakon 40. godine. Žena koje rađaju nakon 50. vrlo je malo, ali ima i takvih slučajeva", rekla je.

Liječnici pritom upozoravaju da sama dob ne znači da će trudnoća biti problematična, nego da sa sobom donosi povećane rizike koje treba pratiti.

"Ne postoji jasna granica prema kojoj će prije 35. sve biti odlično, a nakon toga katastrofa. Dob samo povećava određene rizike, ali ne znači da će se oni nužno ostvariti", objasnila je liječnica Gall.