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Kobre usred noći u Zagrebu uhitile mladog vozača: Objavljeno što je napravio

Kobre usred noći u Zagrebu uhitile mladog vozača: Objavljeno što je napravio
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Foto: ilustracija: Luka Antunac/PIXSELL

Dobio je zatvorsku kaznu u trajanju od 60 dana uz primjenu uvjetne osude na rok od godinu dana

22.7.2026.
10:18
Erik Sečić
ilustracija: Luka Antunac/PIXSELL
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Zagrebačka policija u srijedu je objavila detalje o mladom vozaču (21) kojeg su pripadnici Mobilne jedinice prometne policije, popularne "Kobre", uhitili u noći na ponedjeljak u Susedgradu. 

Zaustavili su ga oko 2.05 sati u Ulici Velimira Škorpika, dok je u automobilu zagrebačkih tablica išao prema sjeveru te su ubrzo utvrdili kako uopće ne bi smio biti za volanom.

"Nadzorom vozila i vozača utvrđeno je da upravlja vozilom B kategorije bez položenog vozačkog ispita za vrijeme dok mu je kao mladom vozaču zbog prikupljenih negativnih bodova vozačka dozvola ukinuta", navodi policija u priopćenju. 

Saznao kaznu

Kobre su ga uhitile, a kasnije je doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je zatražila da ga se kazni jednomjesečnim zatvorom te da dobije zaštitnu mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci nakon stjecanja prava na upravljanje.

Sud ga je proglasio krivim i kaznio zatvorskom kaznom u trajanju od 60 dana uz primjenu uvjetne osude na rok od godinu dana.

ZagrebMladi VozacKobreZaustavljanje
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