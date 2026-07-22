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Miloš iz Beograda došao kod nas na sezonu, SOA ga protjerala zbog objave na mrežama

Miloš iz Beograda došao kod nas na sezonu, SOA ga protjerala zbog objave na mrežama
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Foto: Profimedia/Ilustracija

Namjeravao je raditi kao pomoćni konobar i vjerovao da je pred njim puka birokratska formalnost

22.7.2026.
11:18
Dunja Stanković
Profimedia/Ilustracija
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Sezona na hrvatskoj obali učinila se kao dobra prilika za Miloša P. iz Beograda koji je poput mnogih sugrađana 2020. godine planirao radno ljeto na Jadranu. Međutim, radnu dozvolu i posao nije dobio, već umjesto toga izgon iz Hrvatske zbog sporne objave na društvenim mrežama u kojoj je promovirao velikosrpske stavove usmjerene protiv Hrvatske i njezina teritorijalnog integriteta, prenosi Jutarnji list. 

Željan posla, Miloš je zahtjev za radnom dozvolom i privremenim boravkom predao u policijskoj postaji na Korčuli. Namjeravao je raditi kao pomoćni konobar i vjerovao da je pred njim puka birokratska formalnost prije nego što potpiše ugovor s poslodavcem. 

Međutim, Zakon o strancima predviđa da se svaki zahtjev treba obraditi, a o svakom slučaju očitovati Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA). 

Žalio se, ali nije mu uspjelo

Tajna je služba pregledom njegovih profila na društvenim mrežama, konkretno Instagramu, naišla na nacionalističku objavu usmjerenu protiv Hrvatske. Objavu zbog koje je postao nepoželjan u Lijepoj našoj začinio je i fotografijom. Miloša su vidjeli kao sigurnosnu prijetnju i preporučili da mu se odbije zahtjev za boravkom o radom. 

On se na to žalio, pa pokrenuo upravni postupak. Kada su mu sve instance rekle isto, obratio se Ustavnom sudu koji je također presudio da su svi postupali po zakonu i da mu nisu povrijeđena ustavna prava. 

"Kako je razvidno iz obrazloženja prvostupanjskog i drugostupanjskog rješenja, koja prileže spisu predmeta Upravnog suda u Splitu, u podnositeljevu je slučaju utvrđeno da javno (putem društvenih mreža - konkretno objavom fotografije i komentara na Instagramu) istupa i prijeti nasiljem s velikosrpskih polazišta protiv teritorijalnog integriteta i ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, što može prouzročiti reakcije u smislu narušavanja međunacionalnih odnosa i rezultirati nasiljem ili narušavanjem javnog reda i mira", stoji u odluci Ustavnog suda, koja citira pravorijek iz upravnog postupka. 

SezonaTuristički RadniciHrvatskaSoaInstagramSrbija
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