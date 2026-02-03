Imate nestašnu i neposlušnu kosu? Njegujte je na ove načine i vaši problemi će nestati

Zimsko razdoblje, osim ugodnosti poput toplih džempera i šalova, donosi i jednu čestu pojavu: statički elektricitet u kosi. Situacija u kojoj se kosa nakon skidanja kape naelektrizira i podiže poznata je mnogima. Takva kosa, koja se lijepi za lice i odjeću, nije samo estetski problem, već i jasan pokazatelj nedovoljne hidratacije vlasi.

Srećom, uz prilagodbu rutine njege i primjenu nekoliko korisnih savjeta, moguće je kontrolirati ovu pojavu i održati kosu glatkom i sjajnom tijekom cijele sezone, piše Glamour.

Foto: Shutterstock

Zašto kosa postaje naelektrizirana?

U osnovi problema statičkog elektriciteta nalazi se fizika. Do njega dolazi kada se u kosi nakupi višak elektrona, zbog čega se pojedine vlasi međusobno odbijaju i strše. Glavni uzrok ove pojave je suhi zrak.

Tijekom zime, hladan vanjski zrak sadrži manji postotak vlage, a grijanje u zatvorenim prostorima dodatno isušuje atmosferu. U takvim uvjetima, dehidrirana kosa postaje idealan vodič za statički naboj. Dodatni faktor je trenje, koje nastaje kada kosa dolazi u doticaj sa sintetičkim materijalima, vunom ili plastičnim četkama, što potiče prijenos elektrona i rezultira naelektriziranom kosom.

Kako spriječiti statički elektricitet?

Najvažniji korak u sprječavanju statičkog elektriciteta jest osigurati kosi dubinsku hidrataciju. Dobro hidratizirana kosa ima veću težinu i zaglađenu kutikulu, što smanjuje mogućnost nakupljanja električnog naboja. Počnite s odabirom hidratantnog šampona i regeneratora, po mogućnosti bez sulfata koji mogu dodatno isušivati vlasi. Preporučuje se jednom tjedno primijeniti hranjivu masku ili dubinski tretman kako bi se kosi vratila optimalna razina vlage.

Nakon pranja, ključno je zadržati vlagu unutar vlasi. U tome pomažu proizvodi koji se ne ispiru, poput laganih krema, seruma ili nekoliko kapi ulja za kosu. Nanesite ih na vlažnu kosu, s posebnim naglaskom na vrhove, koji su najskloniji isušivanju. Ovi proizvodi stvaraju zaštitni sloj koji hrani kosu, sprječava trenje i kontrolira elektricitet.

Foto: Shutterstock

Njega kose tijekom zime

Osim pravilne njege, manje promjene u svakodnevnim navikama mogu značajno pridonijeti rješavanju problema.

Pravilan odabir alata i materijala

Plastične četke i češljevi poznati su po stvaranju statičkog elektriciteta. Preporučuje se njihova zamjena drvenim ili bambusovim alternativama, ili četkama s prirodnim čekinjama. Ovi materijali ne provode električni naboj i pomažu u ravnomjernom raspoređivanju prirodnih ulja s tjemena duž cijele kose.

Ako koristite sušilo za kosu, preporučuje se razmotriti upotrebu ionskog modela. On otpušta negativne ione koji neutraliziraju pozitivni naboj u kosi, čineći je glatkom i bez statičkog naboja. Također, spavanje na svilenoj ili satenskoj jastučnici smanjuje trenje tijekom noći, što rezultira smanjenom naelektriziranošću kose ujutro.

Trenutačna rješenja za statički elektricitet

Kada se statički elektricitet pojavi iznenada, postoji nekoliko brzih rješenja za trenutačno djelovanje. Najjednostavnija metoda je lagano navlažiti ruke vodom i proći njima kroz kosu. Vlaga će trenutačno neutralizirati naboj. Sličan učinak ima i mala količina kreme za ruke koju protrljate među dlanovima i zatim nježno zagladite kosu.

Za ciljano djelovanje, nanesite malu količinu laka za kosu na četku, a ne izravno na kosu te njome nježno pročešljajte vlasi. Kao učinkovito rješenje može poslužiti i maramica za sušilicu rublja kojom se lagano prijeđe preko kose.

