Recite zbogom peruti: Najbolji lijekovi za zdravu kosu nalaze se u vašem ormariću

Perut je neugodno, ali iznimno često stanje vlasišta koje pogađa gotovo polovicu svjetske populacije u nekom trenutku života. Manifestira se kao bijele ili žućkaste ljuskice na kosi i odjeći, a često je praćena svrbežom i iritacijom. Iako su police trgovina pune specijaliziranih šampona, mnogi se okreću prirodnim rješenjima kako bi izbjegli agresivne kemikalije i pronašli dugoročno olakšanje. Srećom, u vašoj kuhinji i kućnoj ljekarni možda već imate sve što vam je potrebno za zdravije vlasište.

Što uzrokuje perut?

Prije nego što zaronimo u rješenja, važno je razumjeti uzroke. Perut nije samo posljedica suhog vlasišta, kako se često misli. Glavni krivci uključuju:

Gljivica Malassezia: Ova gljivica prirodno živi na vlasištu većine ljudi. Međutim, njezin prekomjeran rast može izazvati iritaciju i ubrzati izmjenu stanica kože, što dovodi do stvaranja ljuskica.

Ova gljivica prirodno živi na vlasištu većine ljudi. Međutim, njezin prekomjeran rast može izazvati iritaciju i ubrzati izmjenu stanica kože, što dovodi do stvaranja ljuskica. Seboreični dermatitis: Ovo upalno stanje kože uzrokuje crvenilo, masne ljuskice i svrbež, ne samo na vlasištu već i na drugim masnim područjima tijela.

Ovo upalno stanje kože uzrokuje crvenilo, masne ljuskice i svrbež, ne samo na vlasištu već i na drugim masnim područjima tijela. Suha koža: U hladnijim mjesecima, suha koža može uzrokovati sitnije, manje masne ljuskice.

U hladnijim mjesecima, suha koža može uzrokovati sitnije, manje masne ljuskice. Osjetljivost na proizvode : Reakcija na određene sastojke u proizvodima za njegu kose može izazvati crvenilo i ljuštenje vlasišta.

: Reakcija na određene sastojke u proizvodima za njegu kose može izazvati crvenilo i ljuštenje vlasišta. Stres i prehrana: Iako ne uzrokuju perut izravno, stres i nedostatak određenih nutrijenata poput cinka, vitamina B i omega-3 masnih kiselina mogu pogoršati simptome.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Domaći tretmani za vlasište bez peruti

Brojni prirodni sastojci posjeduju protugljivična, protuupalna i hidratantna svojstva koja mogu ublažiti simptome peruti.

Ulja za hidrataciju i borbu protiv gljivica

Ulje čajevca: Poznato po svojim snažnim antimikrobnim i protugljivičnim svojstvima, ulje čajevca desetljećima se koristi u liječenju kožnih problema. Studije su pokazale njegovu učinkovitost protiv gljivice Malassezia. Zbog jačine, ključno ga je razrijediti. Dodajte nekoliko kapi ulja čajevca u žlicu baznog ulja (poput kokosovog ili jojobinog), umasirajte u vlasište i ostavite da djeluje 10 do 15 minuta prije ispiranja.

Kokosovo ulje: Ovo svestrano ulje ne samo da dubinski hidratizira vlasište, već i poboljšava funkciju kožne barijere. Neke studije sugeriraju da posjeduje i blaga antimikrobna svojstva. Za intenzivan tretman, umasirajte kokosovo ulje u vlasište, pokrijte kosu kapom za tuširanje i ostavite da djeluje najmanje 30 minuta, a zatim temeljito operite kosu.

Sastojci iz kuhinje kao saveznici

Jabučni ocat: Vjeruje se da kiselost jabučnog octa pomaže uravnotežiti pH vlasišta, čime se stvara nepovoljno okruženje za rast gljivica. Također može pomoći u uklanjanju ostataka proizvoda koji začepljuju folikule. Pomiješajte jednake dijelove jabučnog octa i vode. Nakon pranja kose šamponom, nanesite mješavinu na vlasište, ostavite nekoliko minuta i isperite. Budite oprezni jer nerazrijeđeni ocat može izazvati iritaciju.

Foto: Shutterstock

Soda bikarbona: Djeluje kao blagi piling koji pomaže ukloniti mrtve stanice kože i smanjiti svrbež. Njezina alkalna svojstva mogu pomoći u kontroli gljivica. Napravite pastu od sode bikarbone i vode te je nježno umasirajte u mokro vlasište. Ostavite minutu ili dvije prije nego što nastavite s uobičajenim pranjem kose. Koristite je umjereno, jer prečesta upotreba može isušiti kosu.

Aloe vera: Gel aloe vere poznat je po svojim umirujućim i protuupalnim svojstvima. Istraživanja u epruvetama pokazala su da može biti učinkovit protiv nekoliko vrsta gljivica. Nanesite čisti gel aloe vere izravno na vlasište, ostavite da djeluje 10 do 20 minuta i zatim isperite.

Neočekivana pomoć: Aspirin

Salicilna kiselina, aktivni sastojak aspirina, ključni je element mnogih ljekarničkih šampona protiv peruti. Pomaže u uklanjanju ljuskica i smirivanju upale. Zdrobite dvije tablete aspirina u fini prah i pomiješajte ga s uobičajenom količinom šampona. Umasirajte u vlasište, ostavite da djeluje nekoliko minuta i temeljito isperite, piše Healthline.

Prehrana i prevencija

Osim vanjskih tretmana, važno je obratiti pažnju na ono što unosite u organizam. Povećan unos omega-3 masnih kiselina, koje se nalaze u ribi poput lososa, orasima i lanenim sjemenkama, može pomoći u regulaciji proizvodnje ulja i smanjenju upala. Probiotici, prisutni u jogurtu i fermentiranoj hrani, mogu ojačati imunološki sustav i pomoći tijelu u borbi protiv gljivičnih infekcija. Stručnjaci s portala Byrdie također naglašavaju važnost upravljanja stresom kroz tehnike opuštanja.

Kada posjetiti liječnika?

Ako prirodni tretmani ne pokažu rezultate nakon dva do tri tjedna ili ako se simptomi pogoršaju – pojave se jaka crvenila, bolne rane ili pojačan gubitak kose – vrijeme je da se obratite dermatologu. Ponekad je perut simptom ozbiljnijeg stanja koje zahtijeva stručnu dijagnozu i liječenje.

Borba protiv peruti zahtijeva strpljenje i dosljednost. Isprobavanjem različitih prirodnih metoda, kao što su one koje preporučuje i Healthline, možete pronaći onu koja najbolje odgovara vašem vlasištu i vratiti mu zdravlje i ravnotežu bez upotrebe jakih kemikalija.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Idealno za hladne dane: Krem juha od cvjetače s hrskavim iznenađenjima