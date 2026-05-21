Drama u članici NATO-a: Zbog prijetnje aktivirani borbeni zrakoplovi

Latvijske oružane snage rekle su u četvrtak da se u latvijskom zračnom prostoru nalazi najmanje jedan dron te da su aktivirani NATO-ovi borbeni zrakoplovi kako bi se suočili s prijetnjom, u posljednjem u nizu takvih sigurnosnih incidenata u baltičkoj regiji.

Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade dronovima dugog dometa na Rusiju, uključujući putem Baltičkog mora, a nekoliko ukrajinskih vojnih dronova zalutalo je u zračni prostor NATO-ovih članica Finske, Latvije, Litve i Estonije.

"Potvrđujemo da se u latvijskom zračnom prostoru nalazi najmanje jedna bespilotna letjelica", objavile su latvijske oružane snage na društvenoj mreži X. Latvijska vlada dala je ostavku prošlog tjedna zbog načina na koji je rješavala te incidente, a pregovori o imenovanju novog premijera i njegova kabineta su u tijeku.

Oružane snage u priopćenju su pozvale stanovnike istočne Latvije, koja graniči s Rusijom i Bjelorusijom, da se sklone u zatvorene prostore do daljnjih uputa.

Dron iznad Estonije

U utorak je NATO-ov borbeni zrakoplov oborio sumnjivi ukrajinski dron iznad susjedne Estonije, dok je slična povreda zračnog prostora u Litvi u srijedu zaustavila zračni promet prema njezinom glavnom gradu i prisilila zastupnike da se sklone u podzemna skloništa.

Baltičke države, sve snažne pobornice Ukrajine, krivnju za incidente pripisuju Moskvi, tvrdeći da preusmjerava ukrajinske dronove s njihovih namjeravanih ciljeva u Rusiji, ali bez pružanja dokaza za te tvrdnje.

Kremlj je rekao u srijedu da prati situaciju. Prethodno je optuživao baltičke države da dopuštaju Ukrajini lansiranje dronova s njihovog teritorija, što one i NATO odlučno poriču.

Poljski ministar obrane rekao je u četvrtak da Ukrajina mora biti vrlo precizna pri korištenju dronova kako ne bi dala Rusiji priliku da ometa njihovu putanju leta.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je u srijedu da su ruske prijetnje baltičkim zemljama "neprihvatljive" i da će se smatrati prijetnjama cijeloj Europskoj uniji.

